كثرة المعروض وقلة الطلب.. عبدالسلام عبدالجواد يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات |فيديو

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سبب انخفاض أسعار السيارات هو كثرة العرض وقلة الطلب.

وأضاف “عبدالسلام”، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن عدد السيارات المباعة حتى الآن وصل إلى 120 ألف سيارة خلال العام الحالي، وهو عدد قليل جدًا أمام كثرة المعروض في مصر.

وأشار إلى أن هناك إنتاجًا كبيرًا من السيارات، مما أدى إلى كثرة المعروض، بخلاف السابق، حيث كان الطلب أكثر من المعروض فكانت الأسعار في ازدياد.

كما أوضح أن وكلاء السيارات لديهم طريقة وآلية معينة لتسعير السيارات، منوّهًا إلى أن بعض الوكلاء خسروا في السيارات لأنهم اضطروا لبيعها بأسعار أقل من التكلفة.