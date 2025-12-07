القبض على زوجين اختطفا طفــلًا من داخل مستشفى بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في القبض على عامل وزوجته بعد تورطهما في اختطاف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من داخل إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة طهطا، وذلك عقب بلاغ تقدمت به والدته عن غيابه أثناء تواجده برفقتها في محل عملها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بتقدم إحدى السيدات ببلاغ تغيب لنجلها البالغ من العمر 5 سنوات، بعدما اختفى داخل المستشفى خلال فترة عملها بها.

وفور تلقّي البلاغ، وجهت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات عن تحديد مكان الطفل، حيث تبين وجوده بصحبة عامل وزوجته مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف محل إقامتهما وضبطهما، والعثور على الطفل في حالة جيدة، وبمواجهة العامل اعترف باستدراج الطفل من داخل المستشفى مستغلًا انشغال والدته، مشيرًا إلى رغبته هو وزوجته في تربية الطفل بسبب حرمانهما من الإنجاب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تم تسليم الطفل لوالدته عقب الاطمئنان على سلامته.