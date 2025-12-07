مصادر إسرائيلية: الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء الجنوب من حزب الله

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من حزب الله، وفق ما ورد في نبأ عاجل.

تصعيد القتال في حال عدم نزع سلاح حزب الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن "مصادر أمنية إسرائيلية"، أن إسرائيل أبلغت الجانب اللبناني بأنها ستتجه إلى تصعيد القتال في حال عدم نزع سلاح حزب الله.

يأتي هذا التحذير في سياق التوتر المتصاعد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وسط مخاوف من توسع المواجهات في حال استمرار انتشار عناصر الحزب واستمرار نشاطه العسكري في المنطقة.