رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
مصادر إسرائيلية: الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء الجنوب من حزب الله

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من حزب الله، وفق ما ورد في نبأ عاجل.

تصعيد القتال في حال عدم نزع سلاح حزب الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن "مصادر أمنية إسرائيلية"، أن إسرائيل أبلغت الجانب اللبناني بأنها ستتجه إلى تصعيد القتال في حال عدم نزع سلاح حزب الله. 

 يأتي هذا التحذير في سياق التوتر المتصاعد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وسط مخاوف من توسع المواجهات في حال استمرار انتشار عناصر الحزب واستمرار نشاطه العسكري في المنطقة.

