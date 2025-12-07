تصعيد محتمل في لبنان.. وترامب يدخل على خط الوساطة المباشرة

تشهد الساحة الإقليمية تحركات متسارعة في ظل تزايد التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، حيث تبرز مؤشرات على دخول أطراف دولية على خط احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة.

ترامب يدخل مسار الوساطة لمنع التصعيد

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصادر أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل على خط الوساطة المباشرة بهدف منع اندلاع تصعيد واسع في لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات تأتي وسط قلق دولي متزايد من احتمالات توسع المواجهات، ومحاولات أمريكية للتأثير على الأطراف المنخرطة في الأزمة.

تحذير إسرائيلي للبنان بشأن سلاح حزب الله

وفي سياق متصل، ذكرت القناة نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل أبلغت لبنان بأنها ستتجه إلى تصعيد القتال في حال عدم نزع سلاح حزب الله.

ويعكس هذا التحذير حالة التوتر المتصاعدة، إضافة إلى الضغوط الإسرائيلية على لبنان لضبط الوضع في الجنوب ومنع استمرار نشاط الحزب العسكري.