الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
الجبهة الوطنية يفصل مرشح أرمنت بعد تنازله عن الترشح دون موافقة قيادات الحزب
كأس العرب.. أبرز مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة
مرأة ومنوعات

وصفة سحرية للتخلص من الشيب وإعادة لون الشعر الطبيعي

ريهام قدري

اذا كنتي تبحثين عن وصفات للشيب إليك وصفة طبيعية قوية للتقليل من الشعر الأبيض والشيب وتحفيز رجوع اللون الطبيعي للشعر، مع نصائح مهمة لنتيجة أفضل:

 وصفة زيت السمسم مع أوراق الكاري

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت سمسم
حفنة من أوراق الكاري (أو ملعقة كبيرة مطحونة)
ملعقة صغيرة زيت جوز الهند (اختياري)

الطريقة:

ضعي زيت السمسم على نار هادئة.
أضيفي أوراق الكاري واتركيهم يسخنوا مع بعض لحد ما لون الأوراق يغمق.
ارفعي الخليط من النار واتركيه يبرد ثم صفّيه.
استخدمي الزيت لتدليك فروة الرأس جيدًا لمدة 5 دقايق.
اتركيه على شعرك من ساعة لليل كامل، ثم اغسليه بالشامبو.
استخدميه 3 مرات أسبوعيًا.

النتيجة:

يعزز إنتاج صبغة الميلانين.
يقلل ظهور الشعر الأبيض.
يغذي الشعر ويقلل تساقطه.

 وصفة القرنفل مع الشاي الأسود (لتغميق الشعر فورًا)

المكونات:

كوب ماء
ملعقة كبيرة شاي أسود
5 فصوص قرنفل

الطريقة:

اغلي الشاي والقرنفل في الماء 10 دقائق.
اتركيه يبرد وصفيه.
استخدمي السائل كـ "شطفة أخيرة" بعد غسل شعرك.
لا تشطفي بالماء بعدها.

فائدتها:

تغمّق لون الشعر فورًا.
تقلل مظهر الشعر الأبيض مع الاستخدام المستمر.

وصفة عصير البصل (الأقوى لكنها رائحتها مزعجة)

الطريقة:

اعصري بصلة وخدي العصير بس.
ادهني فروة الرأس لمدة 20–30 دقيقة.
اغسليه جيدًا بالشامبو.

النتيجة:

يعزز إنزيم catalase الذي يقلل شيب الشعر.
يعطي لمعة وتقوية للشعر.

 نصائح مهمة لوقف الشيب:

تناولي فيتامين B12 و D (في الطعام أو مكملات بإشراف طبي).
الإكثار من البروتين (بيض – سمك – زبادي).
تقليل التوتر لأنه من أهم أسباب الشيب.
علاج الأنيميا إن وجدت.

