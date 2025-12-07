لضمان صحة المواطنين والثروة الحيوانية.. «الزراعة» تكشف عن ضبط 58 منشأة بيطرية مُخالفة خلال نوفمبر 2025

كثّفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية خلال شهر نوفمبر 2025 على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات الخاصة بمختلف المحافظات، في إطار حرص الدولة على ضبط سوق المستحضرات البيطرية والتأكد من التداول الآمن والمرخَّص لها، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتفعيل خطة وطنية شاملة لضبط منظومة تداول المستحضرات البيطرية، وضمان تقديم خدمات بيطرية آمنة وفعّالة، في ضوء تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأوضح "الأقنص" أن اللجان المُشكَّلة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت بالمرور على 430 منشأة بيطرية ما بين عيادات ومراكز بيع أدوية ولقاحات، وأسفر ذلك عن ضبط 58 منشأة مخالفة تعمل بدون ترخيص.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتي شملت: استصدار 20 قرارًا إداريًا لغلق 35 منشأة مخالفة بمحافظات: القليوبية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، بني سويف، القاهرة، المنوفية، الفيوم، سوهاج، الجيزة، فضلًا عن تحرير 8 محاضر جنح بمحافظات: الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، وتحرير 9 محاضر إدارية بمحافظات: القليوبية، الدقهلية، الإسماعيلية، الغربية، البحر الأحمر، إضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الفعلي لعدد 6 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات: بني سويف، المنوفية، الفيوم، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبعد دراسة الحالة الأمنية.

وأكد "الأقنص" استمرار الهيئة في تكثيف الحملات الرقابية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومنع تداول المستحضرات غير المرخصة أو مجهولة المصدر، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق منظومة بيطرية آمنة ومستدامة.