تحقيقات وملفات

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق الملتقى الأول للطفل .. قوافل المسرح المتنقل بسيوة.. ومعرض "تجربة شخصية" بكفر الشيخ

جمال عاشور

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات متنوعة بمواقعها في القاهرة والمحافظات على مدار الأسبوع الجاري تبدأ اليوم الأحد وحتى السبت 13 ديسمبر الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتشمل الأجندة مجموعة من الورش والمعارض الفنية، الأنشطة التثقيفية، والعروض المسرحية، إلى جانب القوافل الثقافية لاكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء المحافظات الحدودية، وأيضا الأفلام المجانية بقصر السينما، والفعاليات المعدة خصيصا 
للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

انطلاق الملتقى الأول للطفل بجاردن سيتي احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الملتقى الأول للطفل "همم للقمم"، بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. 
يقام الملتقى بمشاركة عدد من المدارس والجمعيات، وتستمر فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري، ويشمل مجموعة من الورش الفنية والحرفية لنخبة من المتخصصين، بالإضافة إلى فقرات فنية وعروض مسرح عرائس وغيرها، بهدف دعم الأطفال من ذوي الهمم، وإتاحة مساحات إبداعية تسهم في دمجهم بالمجتمع.

أنشطة متنوعة لذوي الهمم بالمحافظات

كما تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع فعاليات متنوعة احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم من خلال برنامجها المعد خصيصا لتلك المناسبة وذلك في محافظات البحر الأحمر، الإسكندرية، المنيا، والوادي الجديد، وتتنوع الأنشطة ما بين اللقاءات التثقيفية والتوعوية والعروض الفنية المقدمة للأطفال بالمجان.

قافلة للمواهب عبر المسرح المتنقل بسيوة

تبدأ اليوم الأحد فعاليات القافلة الثقافية والفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية.
وتنفذ الفعاليات بمعهد سيوة الأزهري، لمدة ثلاثة أيام، وتشمل مجموعة من الورش الفنية والحرفية، إلى جانب فقرات لاكتشاف المواهب، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، وعروض فنية للموهوبين.

أنشطة متنوعة بكفر الشيخ ضمن مشروع "المواجهة والتجوال"

تستضيف محافظة كفر الشيخ هذا الأسبوع عددا من الفعاليات الثقافة والفنية تزامنا مع المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح.
ويشهد المركز الثقافي بكفر الشيخ افتتاح المعرض الفني "تجربة شخصية" في الرابعة مساء غد الاثنين، بمشاركة 9 فنانين مبدعين من أبناء المحافظة، كما يقدم العرض المسرحي "توتة توتة" للمخرج السعيد منسي، بالمجان وذلك حتى 17 ديسمبر.

ختام المعرض الفني بالزقازيق ضمن فعاليات "المواجهة والتجوال"

يشهد اليوم الأحد ختام المعرض الفني "تجربة شخصية"، الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة، بقصر ثقافة الزقازيق، ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال".
ويشارك في المعرض أحد عشر فنانا وفنانة من أبناء محافظة الشرقية، يقدمون مختارات من تجاربهم البصرية المتنوعة، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الإبداع بالمحافظات وإتاحة منصات العرض للفنانين الشباب.

أفلام مجانية بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع عددا من الأفلام المجانية في ضوء نشر الثقافة السينمائية، تتنوع ما بين الأفلام التسجيلية، والعالمية وسينما التحريك، وتقدم جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها ندوات نقدية.

وتنطلق العروض غدا الاثنين مع الفيلم التسجيلي "دراما التسعينيات"، يليه فيلم الرسوم المتحركة "Bilal" ضمن نادي سينما التحريك، وفي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر يعرض فيلم "The Grey" بنادي السينما العالمية، يليه يوم الأربعاء 10 ديسمبر فيلم "War for the Planet of the Apes" ضمن نادي السينما الأوروبية.

كما تحفل الأجندة بلقاءات أدبية وورش فنية وحرفية، إلى جانب الفعاليات المنفذة احتفالا بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، وذكرى الإسراء والمعراج.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان برامج وزارة الثقافة القوافل الثقافية

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

