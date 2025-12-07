قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

نجحت قوات حرس الحدود في توجيه عدد من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

حيث تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط مصنع وعدد من المخازن لتصنيع المواد المخدرة وذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام عدد من المهربين باستغلال إحدى المناطق الجبلية بشبه جزيرة سيناء لتصنيع وتخزين المواد المخدرة.

وأسفر ذلك عن ضبط 15 طن من الهيدرو المطحون ، و7.5 طن من بودرة الحشيش ، و6 أطنان عجينة حشيش و2 طن من زيت الحشيش ، و50 كجم من بذور الهيدرو ، و 4000 فرش حشيش , بالإضافة إلى ضبط عربة ربع نقل وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من 2 مليار و 130 مليون جنيه.

وفى توقيت متزامن نجحت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الغربى فى إحباط محاولات لتهريب كميات من الأسلحة والذخائر حيث تم ضبط 11 بندقية آلية ، و 30 بندقية خرطوش ، ومسدس و33 خزنة ، و4 تلسكوبات و 443 طلقة , و 12800 قرص مخدر.

كما تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي من ضبط 11 عربة ، و 5 بنادق آلية ، وبندقية قناصة ، و 11 خزنة ، و 400 طلقة مختلفة الأعيرة ، وكمية من المعدات المستخدمة فى التنقيب العشوائى عن خام الذهب ، وقد تم إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

تأتى تلك النجاحات تتويجاً للجهود المكثفة التي تنفذها قوات حرس الحدود على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.