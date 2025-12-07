قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يشهد القرعة الإلكترونية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية للحج 1447هـ/2026م

عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 1447هـ/2026م.

استوفى الشروط منهم 17,382 الف 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته، أن البعثة تقدم خدماتها الطبية لحجاج بيت الله الحرام من المصريين وغير المصريين، ويتم تشكيلها وفق معايير موضوعية ودقيقة تضمن التنوع التخصصي والكفاءة العالية. وأوضح أن الوزارة عممت منشوراً موحداً لتنظيم التقديم هذا العام، حيث تقدم 21,653 متقدماً، استوفى الشروط منهم 17,382، تم اختيارهم إلكترونياً بشفافية تامة وفق الاحتياجات الفعلية لـ23 تخصصاً طبياً ومسانداً.

وأشار الوزير إلى أن مهام البعثة تشمل مكافحة العدوى، الترصد الوبائي، الكشف الطبي، صرف الأدوية، ومتابعة الحالات على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية، لافتاً إلى تحليل جميع البيانات سنوياً عبر منظومة ميكنة متطورة لرفع كفاءة الخدمة باستمرار.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار عن إطلاق «القرعة الإلكترونية» لأول مرة هذا الموسم كما سيتم عقد  تدريب مكثف لأعضاء البعثة، لضمان تقديم رعاية صحية فورية ومتكاملة لنحو 87 ألف حاج مصري، موجهاً الشكر لفريق التحول الرقمي على جهودهم المتميزة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البعثة تُعد ركيزة أساسية لحماية الحجاج المصريين، ويتم تجهيزها مبكراً بأحدث الإمكانيات الوقائية والعلاجية، مع توفير التطعيمات والفحوصات اللازمة وتطبيق إجراءات صارمة لمنع انتقال الأمراض.

 وأكد أن أعضاء البعثة الـ102 سيخضعون لتدريب مكثف، مع إطلاق حملات توعية إعلامية لتثقيف الحجاج بالإرشادات الصحية، موضحا أن البعثة تضم تخصصات الحميات، الصدر، الباطنة، الكلى، العظام، الجراحة، النساء والتوليد، القلب، الأفواج، الطب الوقائي، الممارس العام، الأسنان، الصيدلة، التمريض، والمسعفين، ويرأسها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

شهد مراسم القرعة الإلكترونية عدد من نواب ومساعدي الوزير وقيادات الوزارة والمتقدمين، في جو عكس أعلى معايير الشفافية والعدالة.

رئيس الوزراء البعثة الطبية المصرية للحج مجلس الوزراء وزارة الصحة الوقائي

