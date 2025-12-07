نادين لبكي: الصدق طريقي لحكي القصص ولا أعتبر نفسي ممثلة محترفة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكدت المخرجة اللبنانية نادين لبكي حرصها على الصدق في رواية القصص التي تعبّر عنها من خلال أفلامها، منذ بداياتها وصولًا إلى فيلمها كفرناحوم، معتبرة أن ذلك هو منهجها الخاص في العمل.


وأضافت خلال جلسة حوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أدارها أنطوان خليفة:
"كثير من المعايير تتغيّر في مواقع التصوير بحسب قدرة الممثلين على فهم الشعور المطلوب، إذ إنني أحيانًا أنتظر الهدايا غير المتوقعة للوصول إلى أفضل طريقة للتعبير. وإذا شاهدتم كواليس أفلامي ستلاحظون كيفية تحرّك فريق العمل إلى جانب الممثلين كأنهم راقصون، لالتقاط كل تفصيلة من المشاعر والإحساس."
وتابعت المخرجة اللبنانية صاحبة الأسلوب الخاص:
"تجاربي في التمثيل مساحة للبوح والمغامرة، مع مسؤولية أقل مقارنة بعملي كمخرجة. وغالبًا ما أتردد كثيرًا عند تلقي أي عرض تمثيلي، وأفكّر بمدى توافق إنسانية هذه التجربة مع قناعاتي."

يعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

يهدف المهرجان الى دعم صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال عرض افلام عربية وعالمية مختارة، وتشجيع المواهب الصاعدة من خلال برامج متخصصة تشمل ورش عمل وندوات وجلسات حوارية مع ابرز النجوم وصناع الافلام. كما يخصص المهرجان مسابقات للافلام الطويلة والقصيرة، ويقدم مبادرات تطويرية مثل معامل البحر الاحمر التي تتيح فرصا تدريبية واحترافية لصناع المحتوى.

يحظى المهرجان باهتمام دولي واسع نظرا لاستقطابه نجوم السينما العالميين والمخرجين المرموقين من مختلف دول العالم. وتتميز دوراته بعروض السجادة الحمراء التي تجمع نخبة من الفنانين، اضافة الى تقديم مجموعة متنوعة من الافلام التي تشمل الانتاجات الجديدة والاعمال الكلاسيكية المرممة والافلام المستقلة. ويواصل مهرجان البحر الاحمر تعزيز مكانته على الخريطة العالمية كحدث سينمائي يجمع بين الاحتفاء بالفن السابع ودعم صناعة السينما في المنطقة.

