زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كوكا: لاعبون مثل صلاح وكريستيانو وميسي لا يجلسون على مقاعد البدلاء

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

وجه أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق السعودي الحالي رسالة قوية بشأن محمد صلاح بعد غياب نجم ليفربول عن مباريات فريقه ثلاث مرات متتالية وجلوسه علي دكة البدلاء .

وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "كلاعبي كرة قدم، عندما نُجلس على مقاعد البدلاء، نشعر بحزن عميق وإحباط، بل وحتى بنوع من الاكتئاب.

واضاف ؛"لكننا ننتظر تلك اللحظة لنُحدث تأثيرًا، ولنُظهر للمدرب سبب استحقاقنا للبدء.. هذه هي الحقيقة بالنسبة لمعظمنا".

وتابع: "لكن محمد صلاح ليس "معظمنا".. مو في فئة مختلفة مثل كريستيانو وميسي".

وأكمل :"لاعبون مثله لا يُجلسون على مقاعد البدلاء. وإذا جلسوا على مقاعد البدلاء لأي سبب، يجب التأكد من أنهم أول من يدخل، 60 دقيقة، 65 دقيقة كحد أقصى.. وليس "حتى دخولهم". هذا ببساطة عدم احترام لكل ما قدمه للنادي".

واستكمل :"مو ليس مجرد زميل في الفريق، إنه أخ وقائد وأسطورة للنادي والمنتخب.. يا أخي، كل موقف في الحياة مؤقت، لحظات كهذه تمر":

وختم كوكا :"ما يبقى هو عظمتك ورد فعلك".

كان اتحاد كرة القدم المصري وجه رسالة دعم لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني أرني سلوت.

وقال اتحاد الكرة : لن تسير وحدك .. أنت دائمًا الأفضل

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.

أحمد حسن كوكا محمد صلاح

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

صورة أرشيفية

شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة بالمحلة.. والمحكمة تجدد حبسه على ذمة التحقيقات

محكمة - أرشيفية

قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة في التجمع

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

