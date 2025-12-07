كوكا: لاعبون مثل صلاح وكريستيانو وميسي لا يجلسون على مقاعد البدلاء

وجه أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق السعودي الحالي رسالة قوية بشأن محمد صلاح بعد غياب نجم ليفربول عن مباريات فريقه ثلاث مرات متتالية وجلوسه علي دكة البدلاء .

وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "كلاعبي كرة قدم، عندما نُجلس على مقاعد البدلاء، نشعر بحزن عميق وإحباط، بل وحتى بنوع من الاكتئاب.

واضاف ؛"لكننا ننتظر تلك اللحظة لنُحدث تأثيرًا، ولنُظهر للمدرب سبب استحقاقنا للبدء.. هذه هي الحقيقة بالنسبة لمعظمنا".

وتابع: "لكن محمد صلاح ليس "معظمنا".. مو في فئة مختلفة مثل كريستيانو وميسي".

وأكمل :"لاعبون مثله لا يُجلسون على مقاعد البدلاء. وإذا جلسوا على مقاعد البدلاء لأي سبب، يجب التأكد من أنهم أول من يدخل، 60 دقيقة، 65 دقيقة كحد أقصى.. وليس "حتى دخولهم". هذا ببساطة عدم احترام لكل ما قدمه للنادي".

واستكمل :"مو ليس مجرد زميل في الفريق، إنه أخ وقائد وأسطورة للنادي والمنتخب.. يا أخي، كل موقف في الحياة مؤقت، لحظات كهذه تمر":

وختم كوكا :"ما يبقى هو عظمتك ورد فعلك".

كان اتحاد كرة القدم المصري وجه رسالة دعم لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني أرني سلوت.

وقال اتحاد الكرة : لن تسير وحدك .. أنت دائمًا الأفضل

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.