خبيرة نفسية تكشف معنى الكارما.. وتؤكد: المؤذون الأكثر تعاسة داخليًا

كشفت أمل محسن، استشاري الصحة النفسية وعضو المجلس الأمريكي للمستشارين النفسيين، أن مصطلح "الكارما" هو الاسم الشائع المستخدم بين دارسي علم النفس الحديث والطاقة.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب وشريف عبد البديع، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مفهوم الكارما موجود في مختلف الأديان وليس في الإسلام فقط.

قانون العدل الإلهي

وأشارت إلى أن الكارما تعني "قانون العدل الإلهي"، أي أن الإنسان يحصد ما يزرعه، وهو نفس المبدأ الذي تعلمناه منذ الصغر: "من زرع حصد"، مؤكدة أن كل دين يتناول هذا المفهوم من زاوية مختلفة.

حالة من الصراع الداخلي

وأكدت أمل محسن أن أكثر الناس معاناة من الداخل هم الأشخاص المؤذون، فهم لا يشعرون بالطمأنينة أو الأمان، ويعيشون في حالة من الصراع الداخلي المستمر خوفًا من انكشاف حقيقتهم.