فتاة البشعة: نمت وصحيت لقيت نفسي تريند.. وبشتغل "تيك توكرز" للحصول على المال الحلال
سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة وفق نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025
أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

كتب محمود مطاوع

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديد  لمناقشة عددٍ من ملفات العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة جاكلين عازر مشروع تطوير منطقة نبع الحمرا، الذي يستهدف تحويل المنطقة إلى منتجع سياحي ومشروع زراعي وعلاجي عالمي، مشيرة إلى أن المكوّن السياحي من المشروع يضم منتجعاً سياحياً يتكون من فندق سياحي فئة 4 نجوم بسعة 150 غرفة، ومنتجعا صحيا علاجيا، وبيت ضيافة لكبار السن من المصريين والأجانب يستوعب 100 فرد.

كما عرضت الدكتورة جاكلين عازر موقف الاستثمار في مزرعة على مساحة 680 فداناً، حيث تلقت المحافظة عرضاً لاستغلال المزرعة وتطويرها، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لتحديد آلية الطرح.

كما استعرضت محافظ البحيرة، موقف تطوير ميناء رشيد، مشيرةً إلى أن الميناء شهد أعمال تطوير تستهدف دعم قطاع الصيد والصناعات البحرية، وأنه تم إعداد مقترحات لتشغيل ترسانة تصنيع السفن بالتعاون مع "المقاولون العرب"، وجارٍ إعداد دراسة سوق لطرح الجزء الاستثماري من المشروع.

وفي سياق متصل، عرضت "عازر" موقف تطوير مدينة رشيد والمناطق الأثرية، ويشمل ذلك تطوير محيط منزل الأمصيلي، وتطوير شارع دهليز الملك.

كما استعرضت موقف تطوير سوق الماشية الذي يُعد أحد أهم أسواق الماشية في الوجه البحري، فضلاً عن جهود إزالة التعديات وتطهير الترع، موضحة أنه تمت إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي طرح النهر ضمن المرحلة الأولى، وتم تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بالتنسيق مع وزارة الري.

كما عرضت موقف تنفيذ فندق دمنهور السياحي، وأرض القاعة الزجاجية بدمنهور، ومشروع النقل الداخلي، ومشروع القبة البانورامية بوادي النطرون.

وعرضت المحافظ ، كذلك موقف منظومة تقنين أراضي الدولة، حيث حققت المحافظة قفزة تاريخية في نسبة الإنجاز، إذ ارتفعت من 12% في يوليو 2024 إلى 73% في ديسمبر 2025. كما تم توقيع 6111 عقد تقنين بقيمة 3.5 مليار جنيه، واسترداد 8310 قطع أراضٍ.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر ، أن هذه المشروعات تعكس رؤية محافظة البحيرة في تعظيم مواردها، وجذب الاستثمارات، وحماية أملاك الدولة، وتطوير البنية الأساسية والخدمات. 

كما أكدت المحافظ، على استمرار العمل على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، بما يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي وفرص العمل خلال السنوات المقبلة.

محافظة البحيرة مشروعات محافظة البحيرة مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء

