بسبب الأمطار الغزيرة.. انهيار أرضي في تبوك وإغلاق الطريق احترازيا

أفاد مصدر مسؤول في إمارة منطقة تبوك السعودية، بحدوث انهيار أرضي في أحد الطرق بإحدى محافظات المنطقة جراء هطول الأمطار الغزيرة، حيث أكد صحة مقاطع متداولة لهذا الانهيار، و ذلك بحسب تقارير لوسائل إعلام عربية.

الجهات المختصة تغلق الطريق

و أكد المصدر أنه تمت مباشرة الموقع في حينه من قبل الجهات المختصة، وتم إغلاق الطريق فوراً كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مع عمل تحويلة لضمان سهولة وانسيابية الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حالياً على إصلاح الطريق من قبل فرق الصيانة المختصة.

و أوضح مدير مركز المخاطر بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية تركي السحلي، أن الانهيار الظاهر في الفيديو قد يكون بسبب شدة الأمطار التي هطلت على المنطقة، أو بسبب تراكمي لم يظهر على السطح إلا في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن الهيئة أرسلت فريقاً فنياً متخصصاً للمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لاستيضاح الأسباب، والتي قد تعود لكون الموقع في نطاق وادٍ أو وجود عبّارة وتسرب للمياه.

وأشار السحلي إلى أن ظاهرة الانخسافات الأرضية تحدث عادة بسبب خلخلة في التربة أو المتكونات الجيولوجية، وغالباً ما تقع في مناطق الغطاء الرسوبي ومناطق الوديان، وقلما تحدث في مناطق الدرع العربي.