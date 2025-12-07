ماكرون يشكر الصين على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الرسمية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن امتنانه للضيافة التي حظى بها خلال زيارته الرسمية للصين التي استمرت 3 أيام، وكتب باللغتين الصينية والإنجليزية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للصين على حفاوة الاستقبال".



وفي منشوره، شارك الرئيس الفرنسي مقطع فيديو يسلط الضوء على لحظات من الرحلة، بدءًا من حفل الاستقبال والاجتماعات الرسمية ووصولا إلى التفاعلات مع الطلاب والسكان المحليين، بالإضافة إلى مباراة تنس طاولة لعبها مع رياضيين فرنسيين وصينيين، وفقا لصحيفة “تشاينا ديلي” الصينية.



وأشاد ماكرون بمشروع دوجيانجيان في مدينة تشنجدو، عاصمة سيتشوان، ووصفه بأنه "معجزة عمرها ألفي عام، تروض المياه وتروي سيتشوان".

وقال إن مشروع الري العريق يجسد نفس "التناغم بين الإبداع البشري والطبيعة" و"العناية بالجبال والمياه التي تغذي الحياة" كما هو الحال في مقاطعة هوت بيرينيه جنوب غرب فرنسا.