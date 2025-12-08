زوجة الفنان حاتم صلاح: دايما بيدعمني.. وهذه بداية تعارفه بي

كشفت نهلة راغب، زوجة الفنان حاتم صلاح، تفاصيل جديدة من كواليس حفل زفافهما، موضحة أنها طلبت من زوجها إحضار المطرب أحمد سعد للغناء في الفرح.

وقالت نهلة راغب، زوجة الفنان حاتم صلاح، أن : قلت له عايزة أحمد سعد يغني في فرحي فجبهولي، أنا بحبه جدًا، و ظهوره في الحفل كان من أكثر اللحظات تميزًا، مضيفة أن فكرة التورتة التقليدية لم تنل إعجابهما.

بداية التعارف ومحطات الارتباط

وخلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، تحدثت نهلة عن بداية علاقتهما، قائلة إنها تعرفت على حاتم منذ نحو عام ونصف، حين كانت تتدرب في أحد الصالات الرياضية منذ عشر سنوات وكانت شقيقته تتدرب معها، مضيفة أن: اختُه كانت تشتكيلي منه، وورّتني صورته على الفيس، قلت لها دا ممثل؟.

وتابعت أن حاتم شجعها على خوض تجربة التجديف، وأحضر صديقه الفنان مصطفى غريب، حيث خرجا في مركب رغم عدم معرفتهم بالسباحة، وذلك في السادسة صباحًا.

وأكدت نهلة أن زوجها دائمًا داعم لها ويساندها في السعي نحو استكمال دراساتها العليا قائلة: "عايزني أكمل في الماجستير، وده بيدعمني جدًا".