سفير بولندا بالقاهرة يؤكد أهمية مصر كشريك تجاري في المنطقة

أكد سفير بولندا بالقاهرة ميهاو موركوتشينسكي أن مصر تعد شريكا تجاريا مهما لنا في المنطقة.. موضحا أن 14 شركة بولندية سوف تشارك في الدورة العاشرة من معرض فوود إفريقيا المقرر افتتاحه غدا /الثلاثاء/ بهدف تعزيز التعاون التجاري مع مصر.



وقال السفير البولندي إن 12 شركة بولندية سوف تعرض منتجاتها في الجناح الوطني الذي ينظمه المركز الوطني لدعم الزراعة بهدف الترويج لقطاع الأغذية الزراعية البولندي الحيوي والمبتكر.. مشيرا إلى أن هذه المشاركة تبرز دور بولندا كدولة ذات تقاليد زراعية راسخة وصناعة غذائية سريعة التطور، تنظر باهتمام وتقدير كبيرين إلى التقدم الذي أحرزته مصر في هذا القطاع، مدركة الفرص المتنامية للتعاون ذي المنفعة المتبادلة.



وأفاد بأن بولندا تلتزم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر لدعم التطوير المستمر لسلامة الغذاء والممارسات الزراعية المستدامة.. موضحا أنه من المقرر أن يحضر افتتاح المعرض عضو البرلمان ورئيس المجموعة البرلمانية البولندية المصرية مارسين بورزوشيك، وعضو البرلمان ونائبة رئيس المجموعة البرلمانية البولندية المصرية أجنيسكا ماريا كلوبوتيك، ونائب المدير العام للمركز الوطني لدعم الزراعة توماس سيوديك.



وأكد السفير البولندي أن الحضور القوي المرتقب للممثلين السياسيين والشركات البولندية في معرض فوود إفريقيا يؤكد إمكانات مصر كمورد وشريك تجاري رئيسي في المنطقة.

