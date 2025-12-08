أحمد رفعت: أجهزة مخابرات غربية تتعاون مع الإخوان.. ومصر تواجه التنظيم بشرف

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، أن القضاء الكامل على جماعة الإخوان الإرهابية بشكل نهائي غير وارد حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من جهاز مخابرات لدول غريبة يتعاون مع الجماعة لتحقيق أهداف محددة.

وقال أحمد رفعت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ إجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، لكنها ستكون جزئية، مؤكدًا أنه متقلب في مواقفه على المستوى العالمي.

وأوضح رفعت، أن مصر تواجه جماعة الإخوان الإرهابية بشرف رغم سجل الجماعة غير المشرف، مشيرًا إلى أننا أمام تنظيم لا يمكن الاستغناء عنه من قبل دول غريبة لتنفيذ مخططات ضد مصر.

وأشار الكاتب السياسي إلى أن، مصر دفعت ثمنًا كبيرًا أمام إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا: «حاليًا مصر خالية من الإرهاب بعد مرور 10 سنوات كنا نحارب فيها الإرهاب».

وأضاف أحمد رفعت، أن بريطانيا تعد حاضنة لكل الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المخابرات البريطانية تدير جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن لندن تحولت إلى «وكر الإرهاب» من كل أركان العالم، بينما فرنسا تعتبر الدولة الأقرب لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.