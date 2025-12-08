قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد رسمي من العربي القطري على مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
متحدث الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية يهدف لتعظيم الأصول ودعم صغار الفلاحين
عمرو أديب: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لها
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد رفعت: أجهزة مخابرات غربية تتعاون مع الإخوان.. ومصر تواجه التنظيم بشرف

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، أن القضاء الكامل على جماعة الإخوان الإرهابية بشكل نهائي غير وارد حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من جهاز مخابرات لدول غريبة يتعاون مع الجماعة لتحقيق أهداف محددة.

وقال أحمد رفعت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ إجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، لكنها ستكون جزئية، مؤكدًا أنه متقلب في مواقفه على المستوى العالمي.

وأوضح رفعت، أن مصر تواجه جماعة الإخوان الإرهابية بشرف رغم سجل الجماعة غير المشرف، مشيرًا إلى أننا أمام تنظيم لا يمكن الاستغناء عنه من قبل دول غريبة لتنفيذ مخططات ضد مصر.

وأشار الكاتب السياسي إلى أن، مصر دفعت ثمنًا كبيرًا أمام إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا: «حاليًا مصر خالية من الإرهاب بعد مرور 10 سنوات كنا نحارب فيها الإرهاب».

وأضاف أحمد رفعت، أن بريطانيا تعد حاضنة لكل الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المخابرات البريطانية تدير جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن لندن تحولت إلى «وكر الإرهاب» من كل أركان العالم، بينما فرنسا تعتبر الدولة الأقرب لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

