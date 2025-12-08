أحمد موسى عن زيادة إيجار أراضي الأوقاف: أهالينا هيجيبوا 40 ألف جنيه منين

علق الإعلامي أحمد موسى على زيادة إيجار الأراضي الخاصة بوزارة الأوقاف، قائلاً: «إيجار الفدان كان هنا، وفجأة مرة واحدة لقى الإيجار في حتة تانية خالص».

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «في عدد كبير من أهالينا لا يملك سوى 4 قراريط أو 6 قراريط، هيجيب منين 30 أو 40 ألف بشأن الحصول على الفدان بنية الإيجار؟ طبعًا إيجار كل فدان بيختلف من مكان للتاني على حسب الأسس والمعايير».

وتابع موسى: «عاوزين الحق والعدل والعدالة وعايزين قيمة إيجارية عادلة، مش بطلب من الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف التفريط في حق الوزارة، لكن ما نريده هو الحفاظ على ممتلكات الأوقاف، ولابد من تطبيق العدالة والوقوف بجانب المواطن دون ظلم، والله في أناس ما عندهم فلوس يدفعوا، وبرضو في ناس تملك أموال كتيرة ولديها القدرة على الدفع».