قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة انتخابات النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر الإدارية العليا
برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء
لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مجلس النواب

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

مجلس النواب

نواب: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس تحولا جذريا في فلسفة الإدارة المالية للدولة وتعزز الثقة مع المستثمرين

الغزل والنسيج

نائب الشيوخ: تطوير الغزل والنسيج دعامة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية

بالصور

إزاي تحفاظ على دفئك وصحتك.. نصائح مهمة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء

إليك بعض النصائح المفيدة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء والحفاظ على دفئك وصحتك:
إليك بعض النصائح المفيدة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء والحفاظ على دفئك وصحتك:
إليك بعض النصائح المفيدة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء والحفاظ على دفئك وصحتك:

برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

اماكن سقوط الأمطار اليوم
اماكن سقوط الأمطار اليوم
اماكن سقوط الأمطار اليوم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد