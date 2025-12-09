غدًا.. اختتام المسابقة العالمية للقرآن الكريم وإعلان الفائزين

تُختتم غداً الأربعاء فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف ، وذلك في حفل كبير يقام بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

تتوزع جوائز المسابقة على ثمانية فروع رئيسية، يبلغ إجمالي قيمتها ثلاثة عشر مليون جنيه مصري، مما يجعل هذه الدورة الأكثر قيمة من حيث الجوائز المالية في تاريخ المسابقة.

وتشمل الفروع:

- فرع الحفظ والتجويد والتفسير لغير الأئمة (جوائز تصل إلى مليون جنيه)

- فرع حفظ القرآن للناطقين بغير العربية (5 جوائز تبدأ من 600 ألف جنيه)

- فرع خاص بالأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس (جائزتان قيمتهما مليون جنيه)

- فرع الناشئة لحفظ القرآن مع تفسير جزئي (5 جوائز)

- فرع الصوت الحسن للقراءة المجودة (جائزتان)

- فرع خاص بذوي الهمم (5 جوائز)

- فرع الأسرة القرآنية (جائزتان تصل إلى مليون و50 ألف جنيه)

- فرع القراءات القرآنية السبع (جائزتان)

بالإضافة إلى جوائز تشجيعية تبلغ قيمتها 850 ألف جنيه.

تمتد فعاليات المسابقة في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2025، حيث تستضيف مصر متسابقين ومحكمين من مختلف دول العالم، وتتكفل بتكاليف سفرهم وإقامتهم.

تتمحور رؤية المسابقة حول تعزيز الريادة المصرية العالمية في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم مع فهم مقاصده، وترسيخ منهج الوعي القرآني الذي يجمع بين النص ومقصده.

وتستهدف المسابقة تحقيق عدة أهداف منها

خدمة كتاب الله تعالى، واكتشاف المواهب القرآنية حول العالم، ونشر الوعي القرآني الصحيح من خلال اختبارات التفسير وأسباب النزول، وتعزيز العلاقات الروحية بين الشعوب الإسلامية، ودعم الفئات الخاصة من ذوي الهمم والأسر القرآنية.