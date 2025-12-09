علامات حسد الأقارب.. كم علامة من 40 ظهرت عليك وعلى أطفالك؟

لاشك أن الكثيرين يبحثون عن علامات حسد الأقارب ، حيث إن الأقارب هم الأقرب يصعب الابتعاد عنهم أو تجنبهم، فيما أن الحسد والعين حق ، بحسب ما ورد في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا» رواه مسلم، والحسد ليس من الأمور الحصرية على الغرباء أو حتى الأقارب فقط، وإنما قد يعين الإنسان نفسه أي يحسد نفسه كما يحسد غيره؛ إلا أنه من المعروف أن الحسد بين الأقارب موجود دائمًا، لذا ينبغي الحرص على التحصين من الحسد بآيات القرآن وأدعية النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن خطورة هذا الأمر تنبع أهمية معرفة علامات حسد الأقارب خاصة لأنهم الأقرب لنا وعلى اطلاع دائم بتفاصيل حياتنا ومستجداتنا، والأهم من ذلك معرفة علاج حسد الأقارب.

علامات حسد الأقارب

ورد في علامات حسد الأقارب، أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، وهناك أناس لا يريدون الخير لغيرهم، والحسد بين الأقارب دائما موجود، وأول جريمة قتل وقعت على ظهر الأرض كانت بسبب الحسد عندما حسد قابيل شقيقه هابيل، و أول ذنب عصي به الله عندما حسد الشيطان آدم -عليه السلام-.

وأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لسيدنا آدم - عليه السلام- إلا أنه رفض إبليس السجود له واستكبر كان من الكافرين، والأقارب دائما يحسدون بعضهم، ودائما إما يكون جارك في السكن أو شقيقك في السكن، أو زميل في العمل أهل المهنة الواحدة وبينهم غيرة وحسد شديد، لذا فهناك مجموعة من العلامات والأعراض التي تظهر على الشخص المحسود ، ومنها العلامات والأعراض الجسدية ، وهي:

سرعة دقات القلب.

يصبح الوجه أصفر شاحبًا.

ألم في مفاصل الجسم المختلفة.

الجسم يرتجف ويصاب بالقشعريرة.

الرغبة في الأكل لعدم وجود أسباب طبية حقيقية.

ظهور حب الشباب والبثور المتفرقة على الوجه والجسم بدون سبب.

الشعور باستمرار بالصداع وثقل حركات الرأس والكتف.

صداع في جانب واحد فقط.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون سبب واضح.

تقلبات البطن مصحوبة بإسهال شديد.

التعرق المفرط والهبات الساخنة وبرودة الجسم دون أسباب عضوية.

أثناء قراءة الرقية الشرعية على المصاب بالعين يتقيأ.

ظهور ندبات واضحة تشبه العين على أجزاء مختلفة من الجسم.

الشعور بالكسل وعدم الرغبة في إنجاز أبسط المهام والشعور بالدوار.

يعد التهيج غير العادي والتوتر المستمر من علامات الإصابة بالعين.

هناك عدة علامات على حدوث تغيرات نفسية للشخص المصاب بالعين، وتتمثل هذه الأعراض فيما يلي:

يصاحب الشخص القلق المستمر وصعوبة في النوم أو السهر الدائم.

رؤية أحلامًا سيئة، خاصة الافاعي والناس الميتة والقطط السوداء.

حتى إذا كنت تشعر باليقظة ولا تريد النوم ، فإن عدد التثاؤب سيزداد.

الشعور بالاكتئاب والحزن الشديد دون سبب محدد وهذا يتعارض مع الشخصية.

قلة الانتباه والإلهاء وضعف الذاكرة واللامبالاة وقلة المسؤولية.

تزداد رغبة الشخص المصاب بالعين في عدم البقاء في المنزل ومغادرة المنزل.

بكاء الشخص المصاب بالعين فجأة من دون سبب.

الابتعاد عما يميل المريض إليه ويحب القيام به.

تحيط المصاب بالعين أفكار بهلوسات وهواجس كثيرة، مما يجعله أكثر خوفًا وقلقًا.

غارق في الشعور بالإحباط والرغبة في الهروب من الحياة والموت.

علامات الحسد في البيت

و يذكر بعض الرقاة والشيوخ بعض علامات الحسد في البيت ومنها:

افتعال المشاكل بين أفراد الأسرة، والتشاجر على أتفه الأسباب، وعدم التماس الأعذار لبعضهم البعض.

يغلب الصوت العالي على حديث أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اعتراضهم على جميع الأمور.

سيطرة الحزن والاكتئاب على المنزل بشكل دائم، وعدم شعور أفراد الأسرة بالسعادة مهما حدث.

الرغبة في العزلة وعدم الخروج من المنزل.

تتابع الهموم والأخبار المحزنة.

كثرة الإصابة بالمرض.

الشعور بالرغبة في النعاس دائمًا.

الشعور باليأس والإحباط.

ظهور الروائح الكريهة رغم تنظيف المنزل بصفة مستمرة.

تلف الأجهزة .

تشقق جدران المنزل.

انتشار الحشرات الزاحفة فجأة في كل أنحاء المنزل.

احتراق المصابيح الكهربائية بالتوالي أو بكثرة أو جميعها في آن واحد.

كثرة الإنفاق وذهاب المال في أمور غير مفيدة.

علاج حسد الأقارب

ويتم علاج حسد الأقارب، من خلال اللجوء إلى الله تعالى والاحتماء بجنابه ، وذلك بأن يقرأ المحسود أو يقرأ عليه الفاتحة والمعوذتين، وآية الكرسي، والذكر بصفة عامة، كما يمكن أن يقول "اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، فالحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ومداواتها يحتاج إلى العلم والعمل.

ولا يجوز للمسلم أن يسيئ الظن بأخوته، ويتهمهم بأنهم حسدوه، بل يجب أن يكثر من الذكر حتى يكون في حصن حصين من ذلك، إذا عرفت أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، رددت الأمر لله، ولم تغضب إلا لله، ولم تفعل إلا لله، ولم ترضَ إلا لله.

و ليس معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» أننا نعتزل الحياة الدنيا، وأن نترك الأسباب التي أمرنا اللهُ سبحانه وتعالى أن نقوم فيها، ولكن معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» أن ترى اللهَ في كل شيء؛ خلقًا، وفعلًا، ومواقف.

وأرشدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - إلى أن هذه الكلمات الخمس من كنوز الجنة ، و من الأذكار الجامعة لمعاني التوحيد وتكثر على ألسنة الذاكرين قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

وتعني أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك، ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه وتعالى، وكأن المسلم فيها يعلن قول لا إله إلا الله، ويعترف لربه أنه لا يحول بينه وبين كل ضار، ولا يمنع بينه وبين كل سوء إلا الله.

ولا يقويه على كل خير، وعلى كل نفع إلا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى برحمته يحول ويمنع بين الشرور والكوارث ، وبرحمته سبحانه يقويه على كل نفع وكل خير ينفع به نفسه وأرضه والناس أجمعين.

ورد من علاج حسد الأقارب، هذه الكلمة لما فيها من حقائق عالية ومعان غالية كانت كنزًا من كنوز الجنة ، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن قيس: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هي مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » [أخرجه البخاري].

فنجد سيدنا ابن عطاء الله السكندري بنى «الْحِكَم العطائية» وهى 213 حكمة كلها تدور حول شرح جانب من جوانب معنى أنه «لا حول ولا قوة إلا بالله».

الفرق بين الحسد والعين

ورد فيه أنه يقصد بالعين هو إعجاب شديد بالنعم عن طريق النظر إليها يمقت فيها النعم ويفتك بها، وكلما أشتدت النظرة سوءاً كان الضرر أشد وأوقع على صاحبها ولو كان هو نفسه أو ماله أو ولده حيث أنها شئ ينبع من ذاته.

كما يُسمى الشخص الذي يبلي غيره بالعين ” معيان ” أو بصفة المبالغة ” عائن ” و الشخص الذي يُبتلى بالعين ” مَعِين ” .

ويعتبر الحسد أشمل وأعم من العين، حيث أن العين نوع من أنواع الحسد وليس العكس، كما ذُكرت العين في القرآن الكريم بمعنى الحسد في قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} الآية 5 من سورة الفلق .

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: “العينُ حقٌّ ولو كان شيءٌ سابقَ القدَرِ لسبَقَتْه العينُ وإذا استُغْسِلْتم فاغسِلوا” [المحدث: الأرناؤوط| خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح على شرط الصحيح].

يعتبر الحسد خلق سيء لا يجب على المسلم أن يتحلى به، يشير الحسد في الأصل إلى تمني زوال نعمة الغير وهلاك وحقد لما في قلبه من مرض من أخطر أمراض القلوب، وأشد الأمراض فتكاً بالإنسان نفسه وغيره.

ووصف الله تعالى بها أهل الكتاب متمنين كفر المؤمنين بعد إيمانهم بعدما تبين لهم الحق قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ}.

أنواع حسد الأقارب وعيونهم

ورد في أنواع حسد الأقارب والعين، أن للعين أنواع عديدة منها ما يلي:

العين : حيث تحدث دون قصد من أي شخص، حتى ولو كان يحبك، وليس شرطاً أن يكون كارهاً لك أو حاقداً عليك.

الحسد: يحدث من شخص يتمنى زوال نعمتك، حيث يرى أنك لا تستحقها، أو أنه هو من يستحقها وهو غير محب بل كاره لك.

النظرة: تحدث النظرة من الجن أي أنه الجن من يكون العائن.

النفس: تحدث من نفس الشخص لذاته، حيث ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب أو لماله، ومن ثم يصيبه نفسه بالعين.

أدعية التحصين من حسد الأقارب

ذُكرت أدعية التحصين من حسد الأقارب ، في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، وأجمل ما يدعو به الإنسان للوقاية والتحصين من الحسد:

1- « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات.

2- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

3- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

4- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

5- « أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».

6- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».

7- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».

8- « بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».

9- « اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».

10- « اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء،اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، وعلى النجاح في العلم والتعليم، وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، وعلى التميز بالذكاء والفهم، وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة،اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج».