هل كثرة النوم من علامات الحسد والعين؟.. علاجك بـ22 آية قرآنية

لعل ما يطرح السؤال عن هل كثرة النوم من علامات الحسد والعين ؟، هو تلك الاعتقادات الشائعة بين الكثيرين ، الذين يظنون أن الشخص المحسود ينتابه رغبة دائمة في النوم طوال الوقت وفي كل وقت، مع شعور بالوهن الشديد، فكم من عين أهلكت جسدًا، وطالما أن الحسد والعين حق، بحسب ما ورد في نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا» رواه مسلم، فإنه يظل السؤال مطروحًا هل كثرة النوم من علامات الحسد والعين ؟.

هل كثرة النوم من علامات الحسد

ورد عن هل كثرة النوم من علامات الحسد والعين ؟، أن العين لها تأثير على الإنسان من خلال الحسد، كما ورد في القرآن والسنة، وينبغي أن يبتعد الحاسد عن هذا الخُلُق الذميم المنهي عنه شرعًا، حيث يضره في دينه فيجعله ساخطًا على قضاء الله.

ويضره في دنياه فيجعله يتألَّم بحسده ويتعذَّب ولا يزال في غَمٍّ وهَمٍّ، وعلى المؤمن أن يعلم أنَّه لا يضره الحسد إلا ما قَدَّره الله عليه، فلا يجري وراء الأوهام والدَّجَّالين، وينبغي عليه أن يُحَصِّن نفسه وأهله بقراءة القرآن والذكر والدعاء.

و جاء عن هل كثرة النوم من علامات العين والحسد ؟، أن الخوف من الحسد والسحر أمر قد يصيب قلوب العديد من الأشخاص، ويسبب في بعض الأحيان الكثير من المشكلات النفسية والجسدية للشخص وذويه.

ومع ذكره في القرآن الكريم، يبحث الأشخاص عن أعراضه وكيفية التأكد من الإصابة به وما العلاج السريع له، والحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، وكلاهما بلاءً من الله أو ابتلاءً.

ويكون الابتلاء للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها، استنادًا لقوله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ».

و ورد أن للإصابة بالحسد عدة أعراض إذا ظهرت على الشخص يكون عليه التوجه للعلاج، ومنها كثرة النوم وكذلك الأرق ، والصداع والخمول والكسل ، فضلاًا عن المشكلات الصحية مجهولة الأسباب.

علامات الحسد

ورد من علامات الحسد ، أن هناك جملة من الأعراض أو العلامات التي تظهر على الشخص المحسود، ومن خلالها يتبين إصابته بالحسد والعين أو السحر ، وهي:

- صداع متنقل

- صفرة في الوجه

- كثرة التعرق والتبول

- ضعف الشهية

- تنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف.

- خفقان في القلب

- حزن وضيق في الصدر

- ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين

- أرق في الليل

- انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

- كثرة التجشؤ والتنهد

- حب الانعزال

- الخمول والكسل

- الرغبة في النوم

- مشكلات صحية أخرى لا سبب لها طبيًا أو عضويًا.

دعاء التحصين من الحسد والعين

وورد دعاء التحصين من الحسد والعين مكتوبة من القرآن الكريم ، والتي ينبغي ترديدها من باب الأخذ بالأسباب وللوقاية من العين يستحبّ قراءة سورة الصمد، والمعوذتين بعد صلاتي الفجر والمغرب ثلاثة مرّات، والتعوّذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق ثلاث مرات في الصباح والمساء.

• سورة الإخلاص: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * اللّهُ الصّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ».

• سورة الفلق: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ * مِن شَرّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرّ النّفّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ».

• سورة الناس: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النّاسِ * مَلِكِ النّاسِ * إِلَهِ النّاسِ * مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ * الّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّاسِ* مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ».

• سورة الفاتحة: « بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم. الْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ * الرّحْمنِ الرّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ * إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضّآلّينَ ».

كيف أتخلص من الحسد والعين

ورد فيه أن هناك ثلاث كلمات ورد الأمر بترديدها في الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريف، وهي : «ما شاء الله» هي كلمات وكأنها بحاجة إلى جواب، والجواب مضمر بمعنى «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»، فهذه الكلمة التي يقولها الإنسان يذكر نفسه أن ما يراه من رزق حسن له أو لأحد إنما هو بمشيئة الله، ومن فوائد هذه الكلمة أنها تمنع الحسد من الشخص، فإن الحسد قوة شيطانية بداخل الإنسان؛ حيث يتمنى زوال ما يرى من نعمة على أخيه، وبهذه الكلمة يتذكر المسلم أن ما يراه هو مشيئة الله سبحانه وحده، وأن هذا التمني هو في الحقيقة اعتراض على قسمة الله عز وجل، فيترك هذا الخلق البغيض ويرضى بما قسم الله.

و ورد فيه أنه لا حرج أن يسأل الله أن يرزقه مثل رزق فلان دون أن يزول من رزقه شيء، منوهًا بأن هذه الكلمات تكثر في رؤية الخير على الآخرين، وقد أمر الله بها على لسان العبد الصالح الذي أمر صاحبه الذي كفر أن يقولها حتى لا تزول النعمة من عنده قال تعالى: «وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ» الآية 39 من سورة الكهف.

علاج الحسد

ويتم علاج الحسد ، من خلال اللجوء إلى الله تعالى والاحتماء بجنابه ، وذلك بأن يقرأ المحسود أو يقرأ عليه الفاتحة والمعوذتين، وآية الكرسي، والذكر بصفة عامة، كما يمكن أن يقول "اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، فالحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ومداواتها يحتاج إلى العلم والعمل.

ولا يجوز للمسلم أن يسيئ الظن بأخوته، ويتهمهم بأنهم حسدوه، بل يجب أن يكثر من الذكر حتى يكون في حصن حصين من ذلك، إذا عرفت أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، رددت الأمر لله، ولم تغضب إلا لله، ولم تفعل إلا لله، ولم ترضَ إلا لله.

وجاء في علاج الحسد ، أنه ليس معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» أننا نعتزل الحياة الدنيا، وأن نترك الأسباب التي أمرنا اللهُ سبحانه وتعالى أن نقوم فيها، ولكن معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» أن ترى اللهَ في كل شيء؛ خلقًا، وفعلًا، ومواقف.

وأرشدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - إلى أن هذه الكلمات الخمس من كنوز الجنة ، و من الأذكار الجامعة لمعاني التوحيد وتكثر على ألسنة الذاكرين قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

وتعني أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك، ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه وتعالى، وكأن المسلم فيها يعلن قول لا إله إلا الله، ويعترف لربه أنه لا يحول بينه وبين كل ضار.

ولا يمنع بينه وبين كل سوء إلا الله، ولا يقويه على كل خير، وعلى كل نفع إلا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى برحمته يحول ويمنع بين الشرور والكوارث ، وبرحمته سبحانه يقويه على كل نفع وكل خير ينفع به نفسه وأرضه والناس أجمعين.

وورد أن هذه الكلمة لما فيها من حقائق عالية ومعان غالية كانت كنزًا من كنوز الجنة ، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن قيس: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِىَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » [أخرجه البخاري].

ونجد سيدنا ابن عطاء الله السكندري بنى «الْحِكَم العطائية» وهى 213 حكمة كلها تدور حول شرح جانب من جوانب معنى أنه «لا حول ولا قوة إلا بالله».

الفرق بين الحسد والعين

ورد في الفرق بين الحسد والعين، أنه يقصد بالعين هو إعجاب شديد بالنعم عن طريق النظر إليها يمقت فيها النعم ويفتك بها، وكلما اشتدت النظرة سوءاً كان الضرر أشد وأوقع على صاحبها ولو كان هو نفسه أو ماله أو ولده حيث أنها شيء ينبع من ذاته، كما يُسمى الشخص الذي يبلي غيره بالعين ” معيان ” أو بصفة المبالغة ” عائن ” و الشخص الذي يُبتلى بالعين ” مَعِين ” .

وجاء الفرق بين الحسد والعين، أنه يعتبر الحسد أشمل وأعم من العين، حيث أن العين نوع من أنواع الحسد وليس العكس، كما ذُكرت العين في القرآن الكريم بمعنى الحسد في قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} الآية 5 من سورة الفلق ، وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: “العينُ حقٌّ ولو كان شيءٌ سابقَ القدَرِ لسبَقَتْه العينُ وإذا استُغْسِلْتم فاغسِلوا” [المحدث: الأرناؤوط| خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح على شرط الصحيح].

ويعتبر الحسد خلق سيء لا يجب على المسلم أن يتحلى به، يشير الحسد في الأصل إلى تمني زوال نعمة الغير وهلاك وحقد لما في قلبه من مرض من أخطر أمراض القلوب، وأشد الأمراض فتكاً بالإنسان نفسه وغيره، حيث وصف الله تعالى بها أهل الكتاب متمنين كفر المؤمنين بعد إيمانهم بعدما تبين لهم الحق قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ}.