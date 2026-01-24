قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
اسماء محمد

تلعب الإضافات التي نضعها على طعامنا وشرابنا دور كبير في الحفاظ على صحتنا بل وتساعد في علاج بعض الأمراض خاصة إذا تم اختيارها بعناية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فإن إضافة الكركم للطعام والشراب تساعد في علاج أمور عديدة.

يقلل الإصابة بأمراض القلب

بفضل قدرته على المساعدة في تقليل الالتهاب والأكسدة، قد يقلل الكركم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تابعت دراسة أجريت عام 2012 حالة 121 شخصًا خضعوا لجراحة مجازة الشريان التاجي. قبل الجراحة وبعدها بأيام قليلة، شهدت المجموعة التي تناولت 4 جرامات من الكركمين يوميًا انخفاضًا بنسبة 65% في خطر الإصابة بنوبة قلبية في المستشفى.

المشروب الذهبي بالكركم

بالإضافة إلى أن الكركم مفيد عند استخدامه مع الأدوية للسيطرة على مستويات الكوليسترول حيث تشير مراجعة من عام ٢٠١٧ إلى أن الكركمين آمن وقد يحمي الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات معينة من الكوليسترول، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الكمية والنوع الفعالين.

يقلل  أعراض الاكتئاب

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2008 ، قد يزيد الكركمين أيضًا من مستويات السيروتونين والدوبامين ، وهما مادتان كيميائيتان في الدماغ تنظمان المزاج ووظائف الجسم الأخرى.

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

الوقاية من السرطان

أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن الكركمين قد يساعد في الحد من نمو الخلايا السرطانية وانتشارها كما تشير أدلة من دراسات مماثلة إلى أن الكركمين قد يساهم في الوقاية من السرطان، وخاصةً السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي.

