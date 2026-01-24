أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

حرص الفنان احمد السقا على تقديم واجب العزاء فى والدة الفنان نضال الشافعي الذى يقام حاليا فى مسجد الحامدية الشاذلية.

رافق الفنان أحمد السقا صديقه نضال الشافعي وقت جنازة والدته فى المقابر

وظهر أحمد السقا وهو يقرأ القرآن ويطلب الدعاء لها.

وبدأ عزاء والدة الفنان نضال الشافعي، في مسجد الحامدية الشاذلية، والتي ارتقت يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

وحرص الفنان إسماعيل فرغلي على أن يكون أول الحضور؛ ليتلقى العزاء مع صديقه نضال الشافعي.



ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، والدة الفنان نضال الشافعي، بعد أن أعلن وفاتها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله أغلى الناس أمي".

وقالت النقابة، في بيانها: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، والدة الفنان نضال الشافعي التي رحلت إلى رحمة الله- تعالى-، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.