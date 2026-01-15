أحمد السقا: مدين لـ صفاء الطوخي وضياء عبد الخالق بكل اللي وصلت ليه

حل الفنان أحمد السقا ضيفا على برنامج “فضفضت أوي” مع المخرج معتز التوني.

وكشف الفنان أحمد السقا في الحلقة عن معروف قدم له كل من الفنانة صفاء الطوخي والفنان ضياء عبد الخالق، في بداية حياته، حيث كان قد تقدم الي اختبارات معهد السينما، قبل الامتحان اكتشف ان حضر بشكل خاطىء مشهد دراما وليس سينما، لولا ان صفاء الطوخي وضياء عبد الخالق لاحظوا هذا الامر ولم يكونوا علي معرفة به، وساعدوا في إعداد مشهد وتم قبوله ضمن الأسماء المبدئية.

وتابع السقا، أنه بعد ذلك ساعدوا في الاختبار النهائي وتمكن من دخول المعهد، وتابع قائلا: أنا مدين لأستاذة صفاء الطوخي وضياء عبد الخالق بكل اللي وصلت له.