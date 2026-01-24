بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

جاء قرار جهات التحقيق بالقاهرة بإخلاء سبيل المتهمة بإلقاء صغارها من شرفة شقة بالطابق الثالث بأحد العقارات، بمنطقة المطرية، وذلك على ذمة التحقيقات، ليثير التساؤل حول القصة الكاملة لتنلك الواقعة.

سيدة تلقى صغار من الطابق الثالث بالمطرية

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة بعد فحص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر سيدة تقوم بإلقاء صغار من شرفة شقة بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة المطرية، حيث زعم ناشر الفيديو أنهم صغارها.

فيديو يوثق الواقعة

وظهر في الفيديو، السيدة وهي تمسك بالصغار وتلقي بهم من علو، وسط صراخ واستغاثات الأهالي المتواجدين أسفل العقار، في مشهد أثار حالة من الذهول والصدمة بين المتابعين.

القبض على السيدة

أثار المقطع حالة واسعة من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة فحص الفيديو، وضبط السيدة الظاهرة فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على أرواح الصغار ومحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة.