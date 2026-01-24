قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
حوادث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث
القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث
إسلام دياب

جاء قرار جهات التحقيق بالقاهرة بإخلاء سبيل المتهمة بإلقاء صغارها من شرفة شقة بالطابق الثالث بأحد العقارات، بمنطقة المطرية، وذلك على ذمة التحقيقات، ليثير التساؤل حول القصة الكاملة لتنلك الواقعة.

سيدة تلقى صغار من الطابق الثالث بالمطرية 

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة بعد فحص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر سيدة تقوم بإلقاء صغار من شرفة شقة بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة المطرية، حيث زعم ناشر الفيديو أنهم صغارها.

فيديو يوثق الواقعة 

وظهر في الفيديو، السيدة وهي تمسك بالصغار وتلقي بهم من علو، وسط صراخ واستغاثات الأهالي المتواجدين أسفل العقار، في مشهد أثار حالة من الذهول والصدمة بين المتابعين.

القبض على السيدة 

أثار المقطع حالة واسعة من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة فحص الفيديو، وضبط السيدة الظاهرة فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على أرواح الصغار ومحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة.

جهات التحقيق القاهرة إخلاء سبيل المتهمة إلقاء صغارها من شرفة شقة المطرية

