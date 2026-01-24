مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم

كشف مسؤول أمني إسرائيلي أن الحشود العسكرية الأمريكية المنتشرة حاليا في منطقة الشرق الأوسط تعد "غير مسبوقة وضخمة جدا"، في إشارة إلى مستوى الاستعدادات العسكرية التي تشهدها الساحة الإقليمية وسط تصاعد التوترات.

وأوضح المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، أن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران "وارد من حيث الاستعدادات والتحضيرات الأمريكية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تل أبيب لم تتلق حتى الآن أي إبلاغ رسمي بوجود نية أمريكية لتنفيذ ضربة وشيكة ضد طهران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بإبلاغ إسرائيل ودول أخرى في حال اتخاذ قرار بضرب إيران، لافتاً إلى أن تل أبيب على اطلاع أيضاً على مفاوضات جانبية تجرى عبر قنوات خلفية بين واشنطن وطهران وموسكو.

وأضاف أن الشروط الأميركية المطروحة على إيران هذه المرة "صارمة جداً"، متوقعاً أن تكون أي مفاوضات بين الجانبين "معقدة لكنها قصيرة المدى" في ظل حساسية المرحلة.

وفي سياق متصل، رجح المسؤول أن تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا في حال تدهور الأوضاع، متوقعا إطلاق صواريخ من إيران وكذلك من أطراف حليفة لها في اليمن والعراق ولبنان، ما قد يوسع نطاق المواجهة إقليمياً.