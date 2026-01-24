العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية

أعلنت سفارة بلغاريا بالقاهرة عن افتتاح معرض “العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود”، يوم 10 فبراير، في مكتبة الإسكندرية، والذي يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا.

وينظم المعرض، سفارة بلغاريا بالقاهرة، بالتعاون مع الدكتورة فيسيلا أتاناسوفا من معهد الدراسات البلقانية، بالتعاون ومركز دراسات تراقيا التابع للأكاديمية البلغارية للعلوم، ومكتبة الإسكندرية.

وأضافت السفارة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم، أن المعرض سيضم آثارًا تعود إلى المدن القديمة على ساحل البحر الأسود مشيرا إلي أن الآثار التاريخية تنقسم إلى سبعة أقسام حسب نوعها، تشمل: “النقوش، والقطع العظمية، والتماثيل الطينية، والبرونزية، والمنحوتات، والأحجار الكريمة والخواتم، والعملات المعدنية”.

وأضاف أنه من المرجع أن الاتصالات الأولى على ساحل البحر الأسود مع مصر القديمة بدأت على الأرجح في مطلع الألفية الأولى قبل الميلاد، حيث تشهد التمائم المصرية أو ذات الطابع المصري العديدة التي عُثر عليها في المستعمرات اليونانية في خيرسونيس تاوريكا، وأولبيا، وأبولونيا بونتيكا، وميسامبريا، على التطور المبكر لهذه العلاقات التجارية والثقافية .

وأضاف أنه بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، وصعود البطالمة إلى الحكم في مصر، انتشرت بعض الطقوس من وادي النيل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، ووصلت إلى المناطق الساحلية للبحر الأسود وسرعان ما أُضيفت إلى جذورها المصرية سمات إسكندرية ويونانية، مما سهّل انتشارها في جميع أنحاء منطقة البحر الأسود عبر طرق المواصلات المتعددة.