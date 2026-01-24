هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

لم يعد القرنفل مجرد نوع من التوابل المستخدمة في المطبخ، بل لفت أنظار الباحثين في السنوات الأخيرة لفوائده الصحية المحتملة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية.

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

وتشير تقارير نشر في موقع Times of India، إلى أن القرنفل يحتوي على مركبات نشطة قد تساهم في تحسين وظائف القلب، لكن بشرط الاستخدام المعتدل وتجنب الجرعات العالية، ومن ابرز فوائده :

ـ خفض الكوليسترول الضار (LDL):

يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول (Eugenol)، وهو مضاد قوي للأكسدة يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر تراكم الدهون في الشرايين.

ـ رفع الكوليسترول الجيد (HDL):

تشير تقارير صحية إلى أن الاستهلاك المعتدل للقرنفل قد يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يلعب دورًا مهمًا في حماية القلب.

ـ تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي:

المركبات المضادة للأكسدة في القرنفل تساعد على محاربة الجذور الحرة، التي تؤدي إلى تلف خلايا القلب والأوعية الدموية مع التقدم في العمر.

ـ تحسين الدورة الدموية:

يساعد القرنفل على تعزيز تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية، ما يخفف العبء على القلب ويحسن كفاءته في ضخ الدم.

ـ الوقاية من تصلب الشرايين:

الأوجينول قد يحد من أكسدة الكوليسترول الضار، وهي خطوة أساسية في تكوّن اللويحات الدهنية التي تؤدي إلى النوبات القلبية والذبحة الصدرية.

تحذيرات مهمة عند تناول القرنفل

ـ الجرعات العالية قد تكون خطيرة:

الإفراط في تناول القرنفل أو استخدام زيت القرنفل المركز قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل تلف الكبد أو الكلى.

ـ التأثير على تجلط الدم:

القرنفل قد يبطئ عملية التجلط، ما يزيد من خطر النزيف لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم.

ـ مرضى السكري:

قد يساهم القرنفل في خفض مستويات السكر في الدم، ما قد يسبب هبوطًا حادًا لدى من يتناولون أدوية السكري.

فئات يجب أن تتوخى الحذر

وينصح الخبراء الحوامل، والمرضعات، والأطفال، ومرضى الكبد أو الكلى، باستشارة الطبيب قبل استخدام القرنفل بكميات علاجية.