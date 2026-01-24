هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

يُنظر إلى السوشي منذ سنوات على أنه خيار غذائي صحي وخفيف، ما جعله واحدًا من أكثر الأطعمة شعبية في بريطانيا، حيث تبيع المتاجر الكبرى أكثر من 11 ألف طن من السوشي سنويًا، إلى جانب وجود ما يزيد على 2800 مطعم وبار سوشي في أنحاء البلاد.

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ولكن خبراء تغذية يحذرون من أن ليست كل أطباق السوشي متساوية في الفائدة الصحية، خاصة مع انتشار النسخ الغربية الغنية بالدهون والملح والسعرات الحرارية.

ويرتبط السوشي بالنظام الغذائي الياباني التقليدي، الذي يُعد أحد أسباب طول العمر في اليابان، ويعتمد على البروتين الخالي من الدهون الموجود في الأسماك

أحماض أوميغا 3 الدهنية

معادن وفيتامينات من الأعشاب البحرية (النوري)

إضافات طبيعية مثل الزنجبيل المخلل والوسابي.

وتقول أماندا سيريف، أخصائية العلاج الغذائي وعضو الجمعية البريطانية للتغذية ونمط الحياة: “السوشي يتمتع بسمعة مستحقة كوجبة صحية، لكن تأثيره يعتمد بشكل كبير على نوع السوشي الذي تختاره وعدد مرات تناوله."

تحذير من النسخ الغربية

ويشير الخبراء إلى أن الفارق الصحي كبير بين: السوشي الياباني التقليدي، والنسخ الغربية التي تحتوي على: عناصر مقلية، مايونيز وصلصات حارة، كميات كبيرة من الملح والسكر.

كما حذرت سيريف من الإفراط في استخدام صلصة الصويا، لأنها مرتفعة الصوديوم وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ونصحت بغمس السمك فقط وليس الأرز.

ويمكن ان يكون السوشي وجبة صحية ممتازة، لكن الاختيار الخاطئ قد يحوله إلى وجبة مليئة بالدهون والملح والسعرات الحرارية. لذا كلما اقترب السوشي من شكله الياباني التقليدي، زادت فوائده الصحية.