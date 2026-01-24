قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مناسبة وطنية خالدة .. وزير التعليم يهنئ الرئيس بالذكرى 74 لعيد الشرطة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أكد خلاله أنه يتقدم  بالأصالة عن نفسه وكافة العاملين في الوزارة بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٧٤ لعيد الشرطة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانه : إن مناسبة الاحتفال بالذكرى ٧٤ لعيد الشرطة هي مناسبة وطنية خالدة ، تعد رمزا لبطولات وتضحيات رجال الشرطة الأبطال في سبيل حماية الوطن.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أدعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والسلام والتقدم والازدهار.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ 74، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، حيث سطر رجال الشرطة أروع صفحات الشجاعة والتضحية دفاعًا عن الوطن.

وكرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت ، عدد من أسماء شهداء الشرطة الأبرار ومنحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74.


أولا وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة : اسم الشهيد الرائد محمود أحمد عبدالصبور سعد وتسلمه والده .


اسم الشهيد النقيب : أدهم أيمن حسن محمد وتسلمه والده.


ثانيا وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة : اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز أول عمر مصري عبد الونيس تسلمته أرملته .

اسم الشهيد الغفير أول محمد فاضل أحمد الشناوي وتسلمت الوسام أرملته .

وفي كلمته ، أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أن الدولة والشعب سيظلان أوفياء لذكرى شهداء الشرطة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وسطروا بدمائهم الذكية وتضاحيتهم الخالدة أروع صفحات البطولة والفداء.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 ـ يطيب لي بمناسبة الذكرى ال74 لعيد الشرطة المصرية أن اتوجه بأسمى آيات التهنئة والتقدير لرجال الشرطة ونسائها البواسل الذين يقفون دوما في طليعة صفوف الجبهة الداخلية حراسا للأمن و سياجا للاستقرار ودرعا حصينا يحمي أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل من أي خطر أو تهديد.
 

أهم رسائل الرئيس السيسي في ذكرى عيد الشرطة



- الدولة أقامت صندوقا لتكريم الشهداء والمصابين منذ عام 48

- جميع الشهداء وأسرهم في القلب وكل التحية لهم

-كفاءة الأجهزة الأمنية عنصر لدعم أمن واستقرار الدولة

- حرصت على التوافق خلال بيان 3 يوليو ولم استهداف أي فصيل

-أطالب بمنظومة متكاملة لدعم تلاحم مؤسسات الدولة مع الشعب

- مش عاوزين نبطل نأخذ بالأسباب.. ولا بديل عن الوعى

- التطرف لن يجد في مصر مأوى ووعى الشعب حائط الصد أمام الفتن

- الدولة تمضى بعزيمة لا تنكسر والإصلاح يتم بهدوء دون هدم المؤسسات

- النقد الذاتي الأمين أساس إصلاح المؤسسات وكل مسؤول سيُحاسَب

- مصر تمضي في الطريق الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية

-الأفكار المتطرفة نتجت عن الجهل بالدين
 

وزير التربية والتعليم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرطة

