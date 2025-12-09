بعد حلقة "صاحبة السعادة".. حاتم صلاح يوجه رسالة لإسعاد يونس

أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته برد فعل الجمهور بعد حلقته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

ونشر صلاح صورة تجمعه مع إسعاد يونس عبر حسابه الشخصي انسجرام وعلق قائلا :" حاتم :" استمتعت واتشرفت بالقاعدة معاكي، ربنا يديكي الصحة وطولة العمر وتفضلي دايما لينا مصدر بهجة وسعادة يا صاحبة السعادة”.



بداية التعارف ومحطات الارتباط

وخلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، تحدثت نهلة راغب زوجة حاتم صلاح عن بداية علاقتهما، قائلة إنها تعرفت على حاتم منذ نحو عام ونصف، حين كانت تتدرب في أحد الصالات الرياضية منذ عشر سنوات وكانت شقيقته تتدرب معها، مضيفة أن: اختُه كانت تشتكيلي منه، وورّتني صورته على الفيس، قلت لها دا ممثل؟.

وتابعت أن حاتم شجعها على خوض تجربة التجديف، وأحضر صديقه الفنان مصطفى غريب، حيث خرجا في مركب رغم عدم معرفتهم بالسباحة، وذلك في السادسة صباحًا.

وأكدت نهلة أن زوجها دائمًا داعم لها ويساندها في السعي نحو استكمال دراساتها العليا قائلة: "عايزني أكمل في الماجستير، وده بيدعمني جدًا".