حاتم صلاح: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية في بالي

كشف الفنان حاتم صلاح تفاصيل رحلته مع زوجته نهلة راغب خلال شهر العسل، حيث بدأت رحلتهما من المدينة المنورة، وقضيا ثلاثة أيام خلالها قبل أداء العمرة، ثم توجها إلى مكة، موضحا أن زوجته كانت أكثر سعادة بالعمرة والصور التى التقطاها هناك.

زيارة سنغافورة والتنقل المستمر فى بالى

وأضاف حاتم صلاح، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، أن الرحلة تواصلت بعد العمرة بسفرهما إلى سنغافورة لمدة أربعة أيام، قبل الانتقال إلى جزيرة بالى الإندونيسية، حيث واجها عدة صعوبات بسبب كثرة التنقل من مكان لآخر.

وتابع حاتم صلاح ، ضاحكًا: "كل شوية نشيل شنط ونحط شنط، تعبنا شوية بس كانت رحلة مختلف، وشفنا قرود حرامية فى بالى".

وأشار حاتم صلاح إلى أن فترة الإقامة فى بالى امتدت لنحو ستة أيام، وشهدت العديد من المواقف الطريفة والمغامرات، مؤكداً أن التجربة كانت مزيجًا بين الاستمتاع والإرهاق، لكنها تظل ضمن الذكريات الخاصة والمميزة.