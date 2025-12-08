قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
وفاة مدرس بنزيف حاد في المخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته
أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025: تجنّب الخيارات المُتسرعة

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025

قدّم عائلتك أو أصدقاؤك الدعم تجنّب الخيارات المُتسرّعة؛ فالخطوات الحذرة تبني الثقة. بحلول المساء، ستلاحظ إنجازًا هادئًا وشعورًا بالفخر بما أنجزته…

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب مرضى السكري بمضاعفات سيُصاب الأطفال بحمى فيروسية، والتهاب في الحلق، ومشاكل في الرؤية. كما سيُصاب بعض مواليد هذا اليوم بالتهاب في الأذن. على المسافرين إلى المناطق الجبلية توخي الحذر وتجهيز حقيبة طبية.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

يتوقع موظفو الحكومة تغييرًا في مواقع عملهم، بينما سيواجه المحامون وموظفو الرعاية الصحية والرسوم المتحركة والبنوك جدولًا زمنيًا حافلًا. ابتعد عن سياسات العمل، ولا تدع الأشخاص السلبيين يقضون وقتًا معك، بالنسبة لرجال الأعمال، ليس اليوم مثاليًا لتوسيع نطاق أعمالهم أو إطلاق شراكات جديدة.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد يلتقي الجدي العازب بأشخاصٍ من خلال الأصدقاء أو العمل؛ كن مهذبًا وأظهر ثباتك. الرسائل الواضحة واللطيفة تُزيل الالتباس رسالة صغيرة مُعبّرة أو كوب شاي مُشترك يُضفي الدفء. تجنّب الكلمات القاسية اليوم؛ فالصراحة اللطيفة تبني الثقة وتُفتح القلوب ببطءٍ وثبات، وتُتيح للحب الحقيقي أن ينمو. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

ابتعد عن ثرثرة المكتب وسياسة العمل، فقد يؤثر ذلك سلبًا على علاقتك بالإدارة أو الرؤساء، مما يؤثر سلبًا على عملك قد يُطلب من الطلاب بذل جهد كبير لاجتياز الامتحانات.

الجدي حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجدي وحظك اليوم

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

المجني عليه

سارق يعتدي على صاحب موتوسيكل بقطر خلال محاولة سرقة في سوهاج

أحمد عبد القادر

وليد صلاح الدين يطالب عبد القادر بالرد الفوري على عرض التجديد

وزير العدل

وزير العدل ينعى 4 مستشارين بمحكمة ديروط لقوا مصرعهم

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

