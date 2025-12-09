قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
تحقيقات وملفات

ممثل مستأجري مصر: نريد حماية أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة من عجز سداد الإيجارات وتهديدات الإخلاء

المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب
ياسمين القصاص

بدأ العمل بقانون الإيجارات الجديد في مصر، الذي أقره البرلمان عام 2025، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيا وإنهاء أزمة عقود الإيجار القديمة التي كانت تفرض قيما إيجارية منخفضة للغاية لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، وذلك وفقا لأحكام قانون الإيجار القديم.

نداء عاجل من المستأجرين لحماية هذه الفئات

وفي هذا الصدد، قال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب: "لدينا شكوي من المستأجرين أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة لعدم قدرتهم علي سداد القيم الإيجارية التي تعلوا عن قيمة معاشهم واخص بالذكر أصحاب القيم الايجاريه التي كانت في الاصل بالعقد مائة جنيه ". 

 وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وهم المستأجرين في فترة ما قبل عام ١٩٩٦ والتي وصلت القيم الايجارية بعد الزيادات عشر اضعاف وعشرون ضعف لمبالغ اكثر من الفي جنيه مصري وتعسروا في سداد القيم الإيجارية مما قد يعرضهم للطرد من منازلهم وعجزهم عن سداد القيم الإيجارية التي اقتربت من إجمالي قيمة المعاش".

وتابع: "وأضف الي ذلك ماورد بقانون ١٦٥ لسنه ٢٠٢٥ بشأن  اختصاص قاضي الأمور الوقتية في نازعات الإيجار القديم والتي قضي في أغلبها بالرفض وعدم الاختصاص خاصة أنه سبق وقضي بعدم دستورية طرد المستاجر في حالة تملكه لوحدة سكنية وأسست المحكمة الدستورية قضائها انه لاشآن بين حق الملكية والعلاقه الإيجارية".

جريدة العقارية | طرد المستأجرين بشكل نهائي.. تفاصيل جديدة في ملف الإيجار القديم وتحديد موعد التطبيق

ويأتي تنفيذ هذا القانون بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاشات بين ملاك العقارات، الذين يطالبون باسترداد حقوقهم سواء بالحصول على إيجار عادل أو باستعادة ممتلكاتهم، وبين المستأجرين الذين يخشون مواجهة التشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم. 

ومع بدء تطبيق قانون الإيجارات الجديد في مصر، برزت تساؤلات حول المحافظات التي بدأت فعليا في تحصيل القيم الإيجارية المحدثة، وكذلك موعد تعميم تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

قانون الإيجارات الجديد في مصر 

كشفت عدد من المحافظات المصرية مؤخرا عن نتائج الحصر الرسمي لمناطق الإيجار القديم، وهي خطوة جوهرية في مسار تنفيذ قانون الإيجارات الجديد الذي يمثل أول تطبيق فعلي لنظام التصنيف الجديد للمناطق. وبموجب هذه النتائج، ستشهد القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية تعديلات كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.

ويعتمد القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:  مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق معايير واضحة تشمل مستوى الخدمات والبنية التحتية وطبيعة المنطقة ونوعية الأبنية والموقع الجغرافي ومدى سهولة الوصول إلى المرافق الأساسية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، إذ يمنح القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وتنتهي في 5 أغسطس 2032، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية التجارية والإدارية تنتهي في 5 أغسطس 2030.

وخلال هذه المرحلة الانتقالية، تطبق زيادات تدريجية على القيم الإيجارية وفق التصنيف الجديد للمناطق، ما يتيح للمستأجرين فرصة التكيف مع الأوضاع المتغيرة والبحث عن بدائل مناسبة عند الحاجة، أو التفاوض مع الملاك على إبرام عقود جديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

المحافظات التي أنجزت أعمال الحصر

 ومن جانبها، أعلنت اثنتا عشرة محافظة مصرية انتهاء لجان الحصر المشكلة بموجب قانون الإيجارات الجديد في مصر من تصنيف مناطق الإيجار السكني إلى الفئات الثلاث المحددة. والمحافظات التي أنجزت أعمال الحصر بشكل كامل وتشمل:

 - المنوفية 
 - الفيوم
 - الأقصر 
 - أسوان 
 - كفر الشيخ 
 - الإسماعيلية 
 - الجيزة 
 - القليوبية 
 - المنيا 
 - سوهاج
 - الشرقية
 - قنا
وتمثل هذه المحافظات نسبة كبيرة من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم في مصر، حيث شملت أعمال الحصر مئات الآلاف من العقارات والوحدات السكنية والتجارية التي كانت تخضع للقوانين القديمة منذ عقود طويلة.

الإيجار الإيجار القديم المستأجرين الملاك مستـأجري مصر

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

اختبار 126 متسابقًا ومتسابقة من الصغار في حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد الدولية

محكم دولي من طاجيكستان .. اختبار 126 من الصغار في حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد | صور

حملة مرورية

ضبط 1742 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

ضبط أسماك غير صالحة ..

كفر الشيخ .. ضبط 165 كيلو أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

مشروبات للتدفئة في الشتاء
حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

