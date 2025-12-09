محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ اللحوم البلدية.. والبداري تطرحها بسعر 290 جنيهًا للكيلو

وجه محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، رؤساء المراكز بزيادة عدد منافذ بيع اللحوم البلدية بالقرى والمراكز، وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة محاولات المغالاة في الأسعار.



وأوضح محافظ أسيوط -وفق بيان اليوم/الثلاثاء/- أن مركز البداري شهد افتتاح منفذ جديد لبيع اللحوم البلدية داخل الوحدة المحلية، ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، التي تسعى إلى ضخ كميات من السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق، بما يضمن استقرار الأسعار والحد من استغلال بعض التجار.



وأكد المحافظ أن سعر كيلو اللحوم البلدية بالمنفذ الجديد تم تحديده بـ290 جنيهًا فقط، وهو سعر أقل من متوسط الأسعار المطروحة بالأسواق حاليًا، في إطار خطة تستهدف دعم الأسر البسيطة والمتوسطة، وتوفير بدائل شرائية آمنة بعيدًا عن ممارسات الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر.



وأشار المحافظ إلى أن التوسع في فتح المنافذ على مستوى القرى والمراكز يأتي ضمن استراتيجية شاملة للمحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وسعر عادل .



وأضاف أن هذه الجهود تأتي كجزء من حزمة إجراءات أوسع تتبناها المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه داخل المراكز والقرى، وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم المواطنين.



وعلى صعيد آخر - قال محافظ أسيوط إن الحملات التموينية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ضبطت 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بأي فواتير رسمية داخل مركز ديروط، وذلك ضمن الجهود المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.



وشدد المحافظ على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع لضمان وصول السلع التموينية للمواطنين بالجودة والمعايير الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلكين.



ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو تجاوزات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يعد ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.