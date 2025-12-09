قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ اللحوم البلدية.. والبداري تطرحها بسعر 290 جنيهًا للكيلو

محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ اللحوم البلدية.. والبداري تطرح اللحوم بسعر 290 جنيهًا للكيلو
محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ اللحوم البلدية.. والبداري تطرح اللحوم بسعر 290 جنيهًا للكيلو
أ ش أ

وجه محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، رؤساء المراكز بزيادة عدد منافذ بيع اللحوم البلدية بالقرى والمراكز، وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة محاولات المغالاة في الأسعار.


وأوضح محافظ أسيوط -وفق بيان اليوم/الثلاثاء/- أن مركز البداري شهد افتتاح منفذ جديد لبيع اللحوم البلدية داخل الوحدة المحلية، ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، التي تسعى إلى ضخ كميات من السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق، بما يضمن استقرار الأسعار والحد من استغلال بعض التجار.


وأكد المحافظ أن سعر كيلو اللحوم البلدية بالمنفذ الجديد تم تحديده بـ290 جنيهًا فقط، وهو سعر أقل من متوسط الأسعار المطروحة بالأسواق حاليًا، في إطار خطة تستهدف دعم الأسر البسيطة والمتوسطة، وتوفير بدائل شرائية آمنة بعيدًا عن ممارسات الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر.


وأشار المحافظ إلى أن التوسع في فتح المنافذ على مستوى القرى والمراكز يأتي ضمن استراتيجية شاملة للمحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وسعر عادل .


وأضاف أن هذه الجهود تأتي كجزء من حزمة إجراءات أوسع تتبناها المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه داخل المراكز والقرى، وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم المواطنين.


وعلى صعيد آخر - قال محافظ أسيوط إن الحملات التموينية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ضبطت 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بأي فواتير رسمية داخل مركز ديروط، وذلك ضمن الجهود المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.


وشدد المحافظ على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع لضمان وصول السلع التموينية للمواطنين بالجودة والمعايير الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلكين.


ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو تجاوزات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يعد ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر منافذ بيع اللحوم البلدية أسعار مخفضة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء

غداً.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين بكفر الشيخ

محافظ الشرقية

إحالة 42 من العاملين المقصِّرين في الشرقية للتحقيق

جانب من الحدث

الزملوط يوجّه بتحرير مخالفة وتوقيع غرامة وإنذار بالغلق لأحد مخابز الخارجة

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد