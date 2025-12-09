قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تأجيل محاكمة سفـ اح الإسماعيلية الصغير إلى جلسة 20 يناير

الإسماعيلية انجي هيبة

قررت محكمة جنايات أحداث الطفل في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية محاكمة الطفل يوسف المعروف بسفاح الإسماعيلية الصغير إلى جلسة 20 يناير.

شهد محيط مجمع محاكم الإسماعيلية، منذ قليل، تشديدات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة، وانتشار عشرات العناصر الأمنية وسيارات الشرطة وقوات الأمن المركزي، بالتزامن مع عقد جلسة جنايات أحداث الطفل ، لمحاكمة الطفل زياد المتهم الأول في الواقعة المعروفة إعلاميا بالصاروخ الكهربائي والتي راح ضحيتها زميله في المدرسة.

وواصلت محكمة جنايات أحداث الطفل في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، اليوم الثلاثاء، نظر قضية قاتل صغير الإسماعيلية .


تأجيل جلسات القضية للاطلاع

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الثلاثاء لحين الاطلاع على الأوراق وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.

كما قررت محكمة الجنح في وقت سابق تأجيل محاكمة والد المتهم إلى نهاية ديسمبر الجاري، كذلك قررت حبس المتهم الثالث صاحب محل موبايلات 3 شهور.

