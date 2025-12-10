أخبار السيارات| أول ظهور لـ نيسان فيرسا موديل 2027.. سيارة نادرة عمرها 49 عامًا معروضة للبيع بحالة الزيرو

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تم الكشف عن نموذج أولي مكشوف لسيارة نيسان فيرسا (نيسان فيرسا) 2027، وهي سيارة السيدان المدمجة الصغيرة الأرخص من نيسان، مما يؤكد أنها ستحصل على تحديث جذري يتجاوز مجرد عملية تجميل بسيطة.

يعد ترك خزان وقود السيارة ينفد بشكل مستمر، عادة سيئة شائعة بين العديد من السائقين، ولكنها عادة يجب التخلص منها.

تعد سيارة فورد موستانج ماك 1، موديل 1971 حالة نادرة ومذهلة في عالم السيارات الكلاسيكية، حيث حافظت على نظافتها وحالتها الأصلية بشكل "يفوق الواقع".

يعد "الصلصال" (Clay Bar) أداة أساسية في عالم العناية بالسيارات، وانتزاع وإزالة الملوثات العالقة التي لا يستطيع الغسيل الأسبوعي العادي إزالتها.

تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للنظر في إمكانية إعفاء سيارة كوبرا تافاسكان الكهربائية من التعريفة الجمركية البالغة 20.7% المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.