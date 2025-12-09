قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أضرار كارثية.. توقف عن القيادة بخزان وقود شبه فارغ لهذه الأسباب

خزان الوقود
خزان الوقود
عزة عاطف

يعد ترك خزان وقود السيارة ينفد بشكل مستمر، عادة سيئة شائعة بين العديد من السائقين، ولكنها عادة يجب التخلص منها. 

في حين أن القيادة بمستويات وقود منخفضة ، قد لا تسبب ضررًا كارثيًا فوريًا لمركبتك، إلا أن هذه الممارسة يمكن أن تؤدي إلى تآكل مبكر ومكلف على المدى الطويل، بالإضافة إلى التسبب في ضغوط غير ضرورية للسائق.

التآكل المبكر والأضرار الميكانيكية

يعتبر تكرار القيادة بخزان شبه فارغ ، سببًا في إجهاد وتلف العديد من مكونات السيارة الحيوية، وأهمها مضخة الوقود (Fuel Pump).

وتعتمد مضخة الوقود على الوقود المحيط بها كمادة تبريد وشحم، عندما يكون مستوى الوقود منخفضًا، فإن المضخة تسحب كميات أكبر من الهواء بدلاً من الوقود، مما يرفع درجة حرارتها بشكل كبير ويسرع من تآكلها، وقد يؤدي إلى فشلها التام قبل الأوان، الأمر الذي قد يكلف إصلاحه آلاف الدولارات.

ويمكن أن يتسبب انخفاض مستوى الوقود في سحب الرواسب والملوثات الموجودة في قاع الخزان إلى نظام الوقود. 

هذه الرواسب، التي تتجمع بشكل طبيعي بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي إلى انسداد فلتر الوقود، أو الأجزاء الداخلية في مضخة الوقود، أو حتى حاقنات الوقود (البخاخات)، مما يقلل من كفاءة المحرك. 

وفي حال نفاد الوقود بالكامل، فإن الضرر يكون أسوأ، وقد يتسبب ذلك في تلف مضخة الوقود بشكل كامل.

إلى جانب الأضرار الميكانيكية، فإن القيادة بمستوى وقود منخفض تضع السائق في حالة من القلق والتوتر. 

لا أحد يرغب في مواجهة ضغوط البقاء عالقاً في موقع غير مألوف، وبعيدًا عن أقرب محطة وقود. 

هذه المخاطر لا تتعلق فقط بالراحة، بل بالسلامة، خاصة عند القيادة على طرق سريعة أو مناطق نائية.

