باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

يعد "الصلصال" (Clay Bar) أداة أساسية في عالم العناية بالسيارات، وانتزاع وإزالة الملوثات العالقة التي لا يستطيع الغسيل الأسبوعي العادي إزالتها.

ويشعر السائق بالفرق عند تمرير قطعة الطين هذه على طلاء السيارة وسماع "الخشخشة"، وهي دليلًا على وجود أوساخ عميقة متغلغلة في طبقة الطلاء الشفاف.

وظيفة الصلصال وفوائده لطلاء السيارة

يقوم الغسيل التقليدي بإزالة الأوساخ السطحية فقط، بينما يتخصص قالب الطين في إزالة الجزيئات الدقيقة التي ترتبط بالطلاء بشدة، مثل بقع الماء العسر، وغبار الفرامل، وبقايا رش الطلاء، ونسغ الأشجار، وأي ملوثات غامضة تهبط على غطاء السيارة خلال التنقل اليومي.

هذه الملوثات المتغلغلة يمكن أن تدمر طبقة الطلاء الشفاف على المدى الطويل.

كما يستخدم خبراء التلميع الطين لتحضير الطلاء قبل عملية التلميع، مما يساعد الشمع أو الطلاءات السيراميكية على الالتصاق بشكل أفضل، ويعمل أيضًا على منع تكوين الأكسدة والصدأ.

أنواع "الكلاي بار" ومتى يجب استخدامه

لا تتساوى جميع أنواع الطين في قوتها، لذا يجب اختيار النوع المناسب لحالة الطلاء.

يستخدم الصلصال الخفيف للصيانة الروتينية أو للسيارات الأحدث ذات التلوث البسيط.

أما الصلصال المتوسط فيُستخدم للطلاء الأقدم الذي يبدو خشنًا.

وهناك الطين الثقيل المخصص للملوثات الشديدة، لكن خبراء تلميع السيارات يحذرون من أنه قد يلحق الضرر بالطلاء إذا لم يتم استخدامه بعناية فائقة.

كيفية استخدام "الكلاي بار" خطوة بخطوة

عملية التنظيف بالطين سهلة ولكن تتطلب دقة وعدم تسرع.