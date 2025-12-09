قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكراه | قصة علاقة سمير سيف بـ سعاد حسني .. والمتوحشة كلمة السر
وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2007
الحرب الروسية.. اجتماع أوروبي-أوكراني لتنسيق الموقف وسط ضغوط أمريكية
تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة
حماس: نحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
بالصور

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

الصلصال للسيارة
الصلصال للسيارة
عزة عاطف

يعد "الصلصال" (Clay Bar) أداة أساسية في عالم العناية بالسيارات، وانتزاع وإزالة الملوثات العالقة التي لا يستطيع الغسيل الأسبوعي العادي إزالتها. 

ويشعر السائق بالفرق عند تمرير قطعة الطين هذه على طلاء السيارة وسماع "الخشخشة"، وهي دليلًا على وجود أوساخ عميقة متغلغلة في طبقة الطلاء الشفاف.

وظيفة الصلصال وفوائده لطلاء السيارة 

يقوم الغسيل التقليدي بإزالة الأوساخ السطحية فقط، بينما يتخصص قالب الطين في إزالة الجزيئات الدقيقة التي ترتبط بالطلاء بشدة، مثل بقع الماء العسر، وغبار الفرامل، وبقايا رش الطلاء، ونسغ الأشجار، وأي ملوثات غامضة تهبط على غطاء السيارة خلال التنقل اليومي. 

هذه الملوثات المتغلغلة يمكن أن تدمر طبقة الطلاء الشفاف على المدى الطويل. 

كما يستخدم خبراء التلميع الطين لتحضير الطلاء قبل عملية التلميع، مما يساعد الشمع أو الطلاءات السيراميكية على الالتصاق بشكل أفضل، ويعمل أيضًا على منع تكوين الأكسدة والصدأ.

أنواع "الكلاي بار" ومتى يجب استخدامه

لا تتساوى جميع أنواع الطين في قوتها، لذا يجب اختيار النوع المناسب لحالة الطلاء. 

يستخدم الصلصال الخفيف للصيانة الروتينية أو للسيارات الأحدث ذات التلوث البسيط. 

أما الصلصال المتوسط فيُستخدم للطلاء الأقدم الذي يبدو خشنًا. 

وهناك الطين الثقيل المخصص للملوثات الشديدة، لكن خبراء تلميع السيارات يحذرون من أنه قد يلحق الضرر بالطلاء إذا لم يتم استخدامه بعناية فائقة.

كيفية استخدام "الكلاي بار" خطوة بخطوة

عملية التنظيف بالطين سهلة ولكن تتطلب دقة وعدم تسرع. 

  • أولًا، يجب تحضير المواد، وهي قالب الطين، ورذاذ التزليق أو بخاخ التفاصيل السريع، ومناشف مايكروفايبر ناعمة، ومجموعة تنظيف السيارة الأساسية. 
  • ثانيًا، قم بغسيل السيارة غسلًا كاملًا. بعد ذلك، قم بفحص سطح السيارة باليد لتحديد الأجزاء الخشنة. 
  • والآن، اعجن قطعة صغيرة من الطين لتليينها، وقم برش المنطقة المراد العمل عليها بسائل التزليق لضمان انزلاق الطين. 
  • ممنوع بتاتًا استخدام الطين على الطلاء الجاف. 
  • طبق ضغطًا خفيفًا فقط، وحرك الطين في خطوط مستقيمة للأمام والخلف. 
  • عندما يلتقط الطين الملوثات، قم بطيه لكشف سطح نظيف منه.
