الدردير:منتخب لم ينجح أحد

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي أداء منتخب مصر أمام منتخب الأردن.

أداء منتخب مصر أمام الأردن

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب لم ينجح أحد".

منتخب مصر

وسجل أبو زريق الهدف بعد مراوغة مدافع منتخب مصر الأيسر يحيي خالد ويسدد كرة علي يمين محمد بسام حارس المنتخب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لـ منتخب الأردن في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى محمد بسام.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب الأردن على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة للتهديف، بينما اهدر محمود الونش مدافع منتخب مصر فرصة للتهديف في الدقيقة 16 بعد رأسية رائعة تصدى لها حارس المنتخب الأردني.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء منتخب الأردن، الذي انطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم، (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.