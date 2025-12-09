قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
سيناريوهات ما بعد مادورو.. إدارة ترامب تضع خطة سرية عقب رحيل الرئيس الفنزويلي
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
محافظات

جامعة دمنهور تهنئ الطالبة آية شلتوت بـ كأس مصر للفرسان ذوي الهمم

حقّقت الطالبة آية شلتوت، ابنة كلية الآداب بجامعة دمنهور، إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتها بمسابقة الترويض، ضمن فعاليات كأس مصر للفرسان لذوي الهمم ٢٠٢٥ـ٢٠٢٦، والتي شهدت تتويج الطالبة بالمركز الأول، وحصولها على الميدالية الذهبية، وذلك بنادي الحرس الجمهوري بالقاهرة.


من جانبه هنأ الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الطالبة آية شلتوت، معربا عن بالغ سعادته و فخره بهذا الإنجاز الرياضي الذي يعد تأكيدا على ريادة أبناء جامعة دمنهور في المجال الرياضي، لافتا إلى أن "آية" تعتبر مصباح الأمل والنور لكل طالب من ذوي الهمم، مشيدا بهذا الإنجاز الذي يعد امتدادًا لمسيرة نجاحات للطالبة آية شلتوت، مؤكدًا أن رياضة الترويض تعتبر واحدة من أرقى وأصعب تخصصات الفروسية،  والتي تعرف بأنها “فن الفروسية العليا”، إذ تعتمد على تحقيق أعلى درجات التواصل بين الفارس والحصان من خلال الإشارات الدقيقة وغير المرئية تقريبًا.


وأكد "ترابيس" إيمان جامعة دمنهور العميق بقدرة أبنائها ذوي الهمم على التميز وتحقيق البطولات، و حرصها الدائم على تقديم الدعم المستمر لأبنائها من ذوي الهمم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة  دمج كافة أبناء الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية تماشيا مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن جامعة دمنهور تزخر بالعديد من النماذج المضيئة من ذوي الهمم الذين يمثلون طاقة ذهبية حقيقية تستحق كل الدعم والتقدير، متمنيا للطالبة آية شلتوت المزيد من التقدم والرقي.


أشاد الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأداء الطالبة آية شلتوت، خلال مشاركتها بالبطولة، و تمكنها من تحقيق إنجاز كبير بحصد الميدالية الذهبية في المنافسات، لتؤكد تفوقها في رياضة الترويض.

فيما أعرب الدكتور عبد الحميد السيد، المدير التنفيذي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، عن فخره بإنجاز الطالبة آية شلتوت، مقدما لها صادق التهنئة القلبية بالأصالة عن نفسه و بالإنابة عن أسرة مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، مؤكدا أن مسيرة الطالبة آية شلتوت، تزخر بالعديد من المراكز حيث حازت على مركز المركزين الأول والثاني بالمسابقة الإقليمية للفروسية  بدولة الإمارات فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، وحصلت على أكثر من ٢٥٠ ميدالية ذهبية وفضية و برونزية، و أكثر من٣٥٠  شهادة تقدير من جهات مختلفة، فضلا عن حصولها على لقب بطلة العرب وشمال أفريقيا في الفروسية، و لاعب قائد في الأولمبياد الخاص المصري، كما شغلت منصب نائب رئيس مجلس مداخلات القادة في الفترة من ٢٠٢١ و حتي ٢٠٢٣، و شاركت في العديد من الدورات التدريبية، و اجتازت دورة  تدريبية من نقابة المهن الرياضية، لتصبح مدربة ألعاب قوى بشهادة معتمدة من النقابة، و عضو في نقابة المهن الرياضية، كما حصلت "شلتوت" علي لقب سفيرة النوايا الحسنة عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، متمنيين لها مزيد من التقدم والنجاحات.

