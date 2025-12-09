مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون فى دورته الــ14 يحمل اسم مصطفى فهمي

كشف الكاتب فتحي الحصري، رئيس مهرجان "همسة" للآداب والفنون، عن أول تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، المقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل لعام 2026.

وقد أعلن الحصري عبر حساباته الشخصية والخاصة بالمهرجان على "فيسبوك" أن الدورة الجديدة ستحمل اسم نجم صاحب مسيرة فنية حافلة سينمائياً وتلفزيونياً، قدّم خلالها العديد من الأعمال التي لا تُنسى.

ولأنه رحل عن عالمنا دون أن ينال التقدير الكافي لمسيرته المتميزة، اختار الكاتب فتحي الحصري أن تحمل الدورة القادمة اسم النجم الراحل مصطفى فهمي.

صرح الحصري بأن إطلاق اسم الفنان الراحل مصطفى فهمي على الدورة الرابعة عشرة للمهرجان هو وفاء لصديق العمر ولمكانته الفنية الكبيرة.

مهرجان "همسة" هو المهرجان الوحيد في الوطن العربي الذي يجمع بين كافة ألوان الثقافة والفنون. يشارك في مسابقاته الأدبية المئات من مثقفي الدول العربية في مختلف مناحي الأدب، كالشعر بجميع قوالبه، والقصة القصيرة، والرواية، وذلك من خلال مسابقة كبرى يُختار فيها الفائزون لتتم تكريمهم في المهرجان، إلى جانب نخبة من نجوم الفن الذين قدموا أعمالاً هادفة طوال العام.

يتم اختيار هؤلاء النجوم عبر لجنة تحكيم كبرى تضم كبار المتخصصين في الفن، من نقاد وممثلين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين.

يُقام مهرجان "همسة" تحت رعاية وزارة الثقافة، مما يمنحه طابعاً رسمياً وأهمية بالغة.