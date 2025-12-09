جهاز تنمية المشروعات يستعرض تفاصيل النسخة المصغرة من معرض تراثنا

تواصل فعاليات النسخة المصغرة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الانطلاق داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، بمشاركة واسعة من أصحاب المشروعات التراثية من مختلف المحافظات.

ويتيح المعرض، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات، منصة مميزة لعرض المنتجات الحرفية أمام جمهور متنوع من المصريين والأجانب ورواد المراكز التجارية، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الحرف والحفاظ على التراث المصري.

آراء المشاركين في المعرض

عبر العديد من الحرفيين المشاركين عن تقديرهم الكبير للدعم الفني والمالي الذي يحصلون عليه، مؤكدين أن معرض تراثنا أصبح أحد أهم أدوات التسويق التي تمكنهم من تطوير مشروعاتهم واستمرارها.

منتجات يدوية

وقالت إيمان شعيب، إحدى العارضات بالمعرض، إنها تقدم منتجات يدوية مطرزة بالتطريز السيناوي تنفذها 40 سيدة من بئر العبد بشمال سيناء، مضيفة أن مشاركتها في المعرض تمنحها فرصة واسعة لتسويق المنتجات ودعم توسيع المشروع وضم مزيد من السيدات والفتيات.

تراث قناوي

وأشارت ريهام فارس، المسؤولة عن براند تراث قناوي، إلى أن المشروع انطلق من مبادرة نفذتها جمعية ريدك بقنا وأن الورش التي أسستها الجمعية ما زالت تنتج بجهود ذاتية بعد انتهاء المنحة، مؤكدة أن معرض تراثنا يوفر قناة مهمة للتسويق والتواصل مع جمهور جديد.