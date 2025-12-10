عودة بعثة المنتخب الثاني من قطر بعد وداع كأس العرب

وصلت بعثة المنتخب الثاني لكرة القدم إلى القاهرة منذ قليل قادمة من قطر، بعد نهاية مشاركتها في بطولة كأس العرب التي أقيمت في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، وخرج المنتخب من الدور الأول للبطولة بعد الإخفاق في التأهل إلى الأدوار التالية.

وداع مصر لكأس العرب

ودع المنتخب منافسات البطولة عقب الخروج من دور المجموعات، بعد أن حصد نقطتين فقط من أصل ثلاث مباريات خاضها أمام منتخبات الإمارات والكويت والأردن.

مشوار المنتخب في البطولة

انتهت مباريات المنتخب في دور المجموعات بتعادلين وخسارة، حيث تعادل مع كل من الإمارات والكويت بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

احتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، جمعهما من التعادلين مع الكويت والإمارات، فيما جاءت الخسارة أمام الأردن لتقصيه من البطولة قبل الوصول إلى الدور الثاني.