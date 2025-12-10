قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلوت : لم أقاطع محمد صلاح بعد الأزمة الأخيرة

آرني سلوت - محمد صلاح
آرني سلوت - محمد صلاح
إسراء أشرف

دافع الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن موقفه تجاه أزمة محمد صلاح، نجم الفريق، نافياً أن يكون قد قرر مقاطعة اللاعب أو الانسحاب من التواصل معه عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها الأخير في الأيام الماضية.

وفي تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس"، قال سلوت: "تقولون إن الجميع يرتكب الأخطاء في الحياة، إذاً أول سؤال يجب أن يُطرح هو: هل يعتقد اللاعب نفسه أنه ارتكب خطأ أيضا؟".

وأضاف المدرب الهولندي: "السؤال التالي هو: هل يجب أن تأتي المبادرة مني أم من اللاعب؟".

واختتم سلوت تصريحاته : "لم أقل أبدًا إنني لن أتحدث معه بعد الآن"، في إشارة إلى أنه لا يزال منفتحًا على الحوار مع هداف الفريق لضمان تجاوز الأزمة.

كانت الخلافات قد تصاعدت بين محمد صلاح وآرني سلوت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفعه للتعبير عن استيائه علنًا واتهام النادي بـ"تغييب دوره وتحميله كل اللوم".

وامتد الوضع ليشمل استبعاده من مباراة الفريق أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية حول مستقبل النجم المصري مع الريدز.

محمد صلاح صلاح آرني سلوت سلوت ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

متهم - أرشيفية

ضبط المتهم بالتحر.ش بفتاة في النزهة

مأذنة مسجد

مصرع عامل سقط من أعلى مأذنة مسجد بقنا أثناء البناء

المستشار محمد السعيد الشربيني

قرار عاجل في إعادة إجراءات محاكمة متهم بمذبــــ.حة كرداسة

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد