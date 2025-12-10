سلوت : لم أقاطع محمد صلاح بعد الأزمة الأخيرة

دافع الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن موقفه تجاه أزمة محمد صلاح، نجم الفريق، نافياً أن يكون قد قرر مقاطعة اللاعب أو الانسحاب من التواصل معه عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها الأخير في الأيام الماضية.

وفي تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس"، قال سلوت: "تقولون إن الجميع يرتكب الأخطاء في الحياة، إذاً أول سؤال يجب أن يُطرح هو: هل يعتقد اللاعب نفسه أنه ارتكب خطأ أيضا؟".

وأضاف المدرب الهولندي: "السؤال التالي هو: هل يجب أن تأتي المبادرة مني أم من اللاعب؟".

واختتم سلوت تصريحاته : "لم أقل أبدًا إنني لن أتحدث معه بعد الآن"، في إشارة إلى أنه لا يزال منفتحًا على الحوار مع هداف الفريق لضمان تجاوز الأزمة.

كانت الخلافات قد تصاعدت بين محمد صلاح وآرني سلوت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفعه للتعبير عن استيائه علنًا واتهام النادي بـ"تغييب دوره وتحميله كل اللوم".

وامتد الوضع ليشمل استبعاده من مباراة الفريق أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية حول مستقبل النجم المصري مع الريدز.