كشف الإعلامي أحمد حسن عن إنهاء نادي الزمالك ملف المستحقات للاعبين المحليين.



كتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"الزمالك يسعى لإنهاء ملف المستحقات للاعبين المحليين في أسرع وقت".

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك سر خروج البرازيلي خوان بيزيرا نجم القلعة البيضاء غاضبا ورفضه الجلوس على دكة الإحتياط أثناء تبديله فى مباراة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات الجولة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر.

قال المصدر ذاته أن البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك خرج غاضبا من لقاء كهربا الإسماعيلية لدي خروجه من الملعب أثناء استبداله فى مباراة كهرباء الإسماعيلية ورفض الجلوس على دكة البدلاء إعتراضا على قرار أحمد عبدالرؤوف المدير الفني.

تابع: بيزيرا كان يري بقاءه في الملعب وأنه قدم مردودا جيدا وساهم فى صناعة أحد أهداف اللقاء وأن خروجه من الملعب لإستبداله قرار خاطئ من أحمد عبدالرؤوف المدير الفني.