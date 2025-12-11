موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتابع انتظام بدء لجان انتخابات مجلس النواب.. ويلتقي بوفد سعودي من الخبراء الزراعيين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام بدء لجان انتخابات مجلس النواب

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، في اليوم الأول من جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و ٦٠ لجنةً فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدّد المحافظ على متابعة سير اللجان على مدار الساعة وتذليل أي عقبات تواجه السادة القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، والتنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، وتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية داخل وخارج مقار اللجان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم باللجان؛ لضمان الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد سعودي من الخبراء الزراعيين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد من الخبراء الزراعيين بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور خالد العبيد، والذي يزور المحافظة لبحث الفرص الزراعية والاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال إنتاج وتصدير التمور، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية على كافة الأصعدة، مؤكدًا دعم المحافظة لفرص الاستثمار والتعاون الجاد وتبادل الخبرات؛ بهدف النهوض بالمحصول الاستراتيجي للمحافظة.

من ناحية أخرى، قام الوفد بجولة بعدد من مصانع ومزارع التمور، مشيدين بما تشهده المحافظة من نهضة تنموية شاملة وفرص واعدة للاستثمار بفضل ما توليه القيادة السياسية المصرية من اهتمام غير مسبوق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

إقبال ملحوظ لـ كبار السن على الانتخابات البرلمانية في الوادي الجديد

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، إقبالا ملحوظا من كبار السن منذ بداية الساعات الأولى لفتح أبواب التصويت، حيث توافد الناخبون من الفئات العمرية الأكبر على لجانهم منذ الصباح الباكر حرصا على المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

وحرص كبار السن على الحضور المبكر رغم برودة الطقس، مؤكدين أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، فيما حرص عدد من القائمين على العملية الانتخابية باللجان على تقديم المساعدة لهم.

إقبال ملحوظ لـ كبار السن على الانتخابات البرلمانية في الوادي الجديد│ صور

من جانبه اكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن غرفة العمليات من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع الانتخابات على مدار الساعة، لضمان انتظام عملية التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين، مع التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية للتدخل الفوري عند وجود أي معوقات.

وأشار الزملوط، إلى توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، بما في ذلك مصادر كهرباء بديلة وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، لضمان تيسير العملية الانتخابية، حيث تم فرض طوق أمني حول اللجان، مع تعزيزات وتمركزات لضمان سهولة الوصول إليها وتأمين سير الانتخابات.

يشار إلى أن دائرة الخارجة مخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 6 مرشحين بينهم مرشح حزبي واحد من حزب الجبهة الوطنية، إضافة إلى 5 مستقلين، بينما دائرة الداخلة المخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 22 مرشحا بينهم 4 مرشحين حزبيين و18 مرشحا مستقلا من مختلف التيارات والأحزاب.