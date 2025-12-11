جينا الفقي: أكاديمية البحث العلمي تدعم كل جسور التعاون مع المؤسسات البحثية

أكدت الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية تركز على دعم كل جسور التعاون مع المؤسسات البحثية، مضيفة أن مصر تشارك في وضع السياسات بهيئة الشراكة بين أكاديميات البحث العلمي.

وأشارت الفقي خلال كلمتها بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحث العلمي، إلى أن الحدث هو الأول من نوعه في مصر الذي يفتح آفاق جديدة في الشراكة بين أكاديميات البحث العلمي، بما يخدم أولويات التنمية في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.

وتعقد اليوم الفعاليات الدولية التي تستضيفها مصر للمرة الأولى من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في العاصمة الإدارية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.